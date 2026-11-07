백악관 비서실장 전격 교체…강경파 스티븐 밀러 지목

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 최측근인 스티븐 밀러 현 백악관 부비서실장을 신임 비서실장으로 지명했습니다. 이번 중간선거에서 공화당이 참패한 뒤 사흘 만에 인사를 단행한 것인데, 백악관과 주요 부처도 개편이 이뤄질 것으로 보입니다.



보도에 노유진 기자입니다.



<기자>



트럼프 대통령이 현지시간으로 6일, 백악관 비서실장을 수지 와일스에서 스티븐 밀러 현 백악관 부비서실장으로 교체한다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 자신의 SNS를 통해 오는 9일부터 밀러 부비서실장이 백악관 비서실장을 맡게 된다고 말했습니다.



밀러 신임 비서실장에 대해 "내가 가장 신뢰하는 참모 중 하나"라고 적었습니다.



와일스 비서실장은 트럼프 정치조직으로 자리를 옮길 것이라고 덧붙엿습니다.



이번 인사는 지난 3일 중간선거에서 공화당이 민주당에 참패한 뒤 사흘만에 발표됐습니다.



트럼프 대통령이 집권 2기 백악관 운영을 총괄해온 와일스 비서실장을 교체하고, 최측근인 밀러 부비서실장을 전면에 내세웠다는 점에서 주목되고 있습니다.



앞서 미국 언론들은 중간선거 패배 이후 백악관과 내각 개편에 나설 가능성이 있다고 보도했습니다.



실제 법무부에서는 줄사임이 이어지고 있습니다.



법무부 국가안보국을 담당했던 존 아이젠버그 차관보가 현지시간 6일 사임했고, 2020년 대선이 조작됐다는 트럼프 대통령의 의혹제기를 담당했던 제이슨 키뇨네스 연방검사도 법무부를 떠납니다.



중간선거 압승으로 상·하원을 모두 장악하게 된 민주당은 트럼프 행정부의 부패 의혹과 일방적 정책 추진을 모두 조사하겠다는 입장인데, 법무부 역시 광범위한 조사 대상이 될 것으로 보입니다.



법무부뿐 아니라 트럼프 행정부의 주요 부처에서도 고위 관료들의 사임이 이어질 가능성이 있는 만큼 트럼프 행정부의 개편이 이어질 것으로 보입니다.



(영상편집 : 정성훈)