'입동 추위' 철원 -6·서울 -1도…올가을 첫 영하권

<앵커>



절기상 겨울의 시작을 알리는 입동인 오늘(7일) 아침 기온이 뚝 떨어지면서 영하권의 추위가 찾아왔습니다. 바람이 강하게 불면서 체감온도는 더 낮을 것으로 예상되는데요. 중부지방에는 내일 비 소식도 있습니다. 먼저 기상센터 연결해 날씨 상황 알아보겠습니다.



임은진 캐스터, 전해주시죠.



<기상캐스터>



절기상 입동인 오늘 한파가 찾아왔습니다.



경기 북동부를 비롯해 전국 곳곳에 한파주의보가 발효 중인 가운데, 현재 기온 철원이 영하 4.4도, 파주 영하 3.5도까지 곤두박질치고 있고요.



서울의 기온도 1.1도까지 낮아지며 올가을 들어 가장 낮은 기온을 보이고 있습니다.



건강 관리와 농작물 관리에 각별히 유의하셔야겠습니다.



주말 동안 추위가 이어지는가운데 내일은 중부지방의 비 소식도 들어 있는데요.



대부분 늦은 오후에 시작돼 밤이면 그치겠고 예상되는 양도 확인해 보시면 5mm 안팎 정도로 양이 많지 않겠습니다.



다만 경기 북동부와 강원 내륙과 산지를 중심으로는 비가 눈으로 바뀌어 내리며 첫눈 가능성이 있고요.



강원 산지는 1cm 안팎의 적설이 기록될 수 있겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠고 오전까지 동쪽과 제주도는 바람이 매우 강하게 불겠습니다.



강원 영동 지역은 대기까지 건조하니까요, 불조심하셔야겠습니다.



현재 기온은 춘천이 영하 3.3도, 대구 5.1도까지 낮아져 있고, 낮 기온도 서울이 한 자릿수에 그치며 종일 쌀쌀하겠습니다.



이번 추위는 다음 주 초반까지 이어지겠고 주 중반부터는 누그러질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)