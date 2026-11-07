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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

조제행 기자
작성 2026.11.07 06:07 조회수
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1. '입동 추위' 철원 -6·서울 -1도 올가을 첫 영하권

입동인 오늘(7일) 강원 철원은 영하 6도, 서울은 영하 1도까지 떨어지며 올가을 들어 가장 춥겠습니다. 내일 중부에는 비 소식이 있겠고, 경기 북동부와 강원도에는 첫눈이 내리는 곳도 있겠습니다.

2. 서울 마곡동 온수관 파열…8,965세대 난방 중단

어젯밤 서울 마곡동의 한 아파트 단지 온수관이 파열됐습니다. 온수관 위에 있던 신호등이 쓰러지고 인근 아파트 8천900여 세대에서 온수와 난방 공급이 중단됐습니다.

3. 백악관 비서실장 전격 교체…강경파 스티븐 밀러

트럼프 미국 대통령이 백악관 비서실장을 수지 와일스에서 스티븐 밀러 현 백악관 부비서실장으로 교체한다고 전격 발표했습니다. 중간선거 패배 이후 최측근 강경파를 비서실장으로 내세우면서 백악관과 내각 개편으로 이어질 수 있다는 관측이 나옵니다.

4. 삼성, 한국시리즈 1패 뒤 2연승…'후라도 역투'

프로야구 한국시리즈 3차전에서 삼성이 KT를 꺾고 1차전 패배 뒤 2연승을 달렸습니다. 선발투수 후라도가 역투를 펼쳐 승리를 이끌었습니다.
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