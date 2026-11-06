경찰, 은평 스토킹 살인 60대 남성 구속영장 신청

▲ 은평 살인 현장

경찰이 서울 은평구에서 전 연인이던 70대 여성을 살해한 혐의를 받는 60대 남성에 대한 구속영장을 오늘(6일) 신청했습니다.서울 은평경찰서는 오늘 살인 혐의로 60대 남성 A 씨에 대한 구속영장을 서울서부지방공소청에 신청했습니다.A 씨는 전날 서울 은평구 불광동 자신의 주거지에서 과거 연인 관계였던 70대 여성 B 씨를 살해한 혐의를 받습니다.범행 이후 숨진 B 씨 옆에서 의식 불명인 상태로 경찰에 발견돼 병원으로 이송된 A 씨는 치료받다 이날 퇴원했습니다.A 씨는 이날 오전 경찰 조사에서 "범행 후 수면제를 복용했다. 대화 중 시비가 붙어 화가 나서 살해했다"며 혐의를 대체로 인정했습니다.숨진 B 씨는 A 씨로부터 지속적으로 스토킹을 당했던 것으로 드러났습니다.B 씨는 2024년 9월부터 총 4차례에 걸쳐 A 씨의 스토킹 범죄를 신고했습니다.세 번째 신고가 접수된 7월 18일 A 씨는 접근금지 잠정조치를 위반하고 B 씨의 집에 찾아가 목을 조른 혐의로 경찰에 체포됐습니다.경찰은 A 씨를 폭행, 스토킹처벌법 위반, 절도 등 혐의로 서울서부지방공소청에 구속영장을 신청했지만, 공소청은 폐암 4기인 A 씨가 암 수술을 받은 지 얼마 안 돼 건강 상태가 좋지 않고 일부 보완 수사가 필요한 점을 들어 영장을 청구하지 않았습니다.이번엔 살인 혐의로 구속영장이 신청된 만큼, 서부지방공소청은 구속 필요성을 심도 있게 검토한 뒤 영장 청구 여부를 결정할 것으로 보입니다.경찰은 전날 오전 6시 40분께 B 씨에 대한 실종신고를 접수했습니다.휴대전화 위치정보와 과거 신고 이력 등을 토대로 A 씨의 주거지로 출동해 숨진 B 씨를 발견하고 A 씨를 체포했습니다.(사진=연합뉴스)