유럽서도 '데이터센터 반대'…15개국 100여 개 단체 시위

▲ 프랑크푸르트에 건설 중인 AI 데이터센터

미국 중간선거에서 인공지능데이터센터(AIDC) 건설에 반대하는 후보들이 잇따라 승리한 가운데, 유럽 15개국 100여 개 단체가 뭉쳐 데이터센터 반대 시위를 벌인다고 유로뉴스와 가디언이 5일(현지시간) 보도했습니다.'스톱 더티 데이터센터'(Stop Dirty Data Centres)라는 이름으로 조직된 이번 운동은 6∼7일 아일랜드와 폴란드, 덴마크, 핀란드, 스페인, 네덜란드, 프랑스, 영국 등지에서 열립니다.주최 측은 이번 운동이 "데이터센터 확장이 지역사회와 공공 인프라, 토지, 물과 에너지 사용, 주거, 일자리, 생활비에 미치는 영향을 둘러싼 우려가 커지면서" 조직됐다고 설명했습니다.이틀간 진행되는 행사로는 바르샤바에 있는 폴란드 의회 앞 시위, 아일랜드 더블린 행진, 덴마크에 있는 마이크로소프트(MS) 앞 시위, 네덜란드 암스테르담에 계획된 데이터센터 부지 인근에서의 교육 행사 등이 있습니다.이번 범유럽 시위 코디네이터인 오언 에스플리는 "우리 지역의 에너지와 물, 땅을 잡아먹는 데이터센터 부담에 맞서는 유럽 전역의 공동체와 시민사회가 일어서고 있다"며 "미 중간선거 결과는 대서양 양쪽(미국과 유럽)에서 공유하는 우려를 반영하고 있다"고 말했습니다.'기후변화에 맞서는 운동', 그린피스, 폭스글로브, 기후정의대학연합 등 유럽 다양한 환경 단체들이 이번 시위에 참여합니다.독일 생태연구소는 2030년까지 인공지능(AI) 데이터센터에서 발생하는 이산화탄소 배출량이 2023년의 6배에 달할 것으로 예상합니다.이번 범유럽 운동에서는 AI 챗봇이 인간 정신건강에 미치는 영향과 AI가 일자리를 대체한다는 위협, 유럽에서 주거난이 심각하지만 주택보다는 데이터센터를 우선시하는 문제 등도 지적하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)