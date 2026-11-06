뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[D리포트] 주식 실패 처지 비관…일방적 호감 일본인 여성 살해

홍순준 기자
작성 2026.11.06 20:40 조회수
PIP 닫기
모자를 눌러쓰고 고개를 푹 숙인 채 경찰 호송 차량에 오르는 A 씨입니다.

범행을 인정하냐는 취재진 질문에 아무런 답도 하지 않았습니다.

[성범죄 저지르려고 가신 거예요? 피해자와 어떻게 아는 사이세요? 천안까지 가신 이유가 뭡니까?]

A 씨는 지난달 28일 천안의 한 오피스텔에서 일본 국적의 20대 여성을 미리 준비한 흉기로 숨지게 한 혐의를 받습니다.

경찰 조사에서 A 씨는 주식 투자로 500만 원가량을 잃고 극단적 선택을 결심했지만, 혼자 죽기가 두려워 피해자와 함께 죽으려 했다고 진술했습니다.

경찰은 A 씨 거주지 압수수색과 휴대전화 포렌식 결과 등을 통해 A씨 혼자 계획해 범행을 저질렀다고 보고 있습니다.

피해 여성과는 지난 9월 처음 만나 범행 당일까지 모두 세 차례 만났으며, 연인 관계는 아니었던 것으로 확인됐습니다.

A 씨가 피해자에게 일방적으로 호감을 품고 있었지만, 지속적으로 연락을 주고받거나 스토킹으로 신고된 이력도 없었습니다.

경찰은 발견 당시 피해자가 상의를 입지 않은 상태였던 점 등을 고려해 성범죄 가능성도 수사했지만, 부검 구두 소견에서는 관련 정황이 확인되지 않았다고 밝혔습니다.

이에 A 씨에게 살인 혐의만 적용해 공소청에 구속 송치했습니다.

경찰은 또 유족 측 요청을 고려해 두 사람이 만난 자세한 경위 등은 밝히지 않기로 했으며, A 씨 신상정보도 공개하지 않기로 했습니다.

(취재 : 오인균, 영상취재 : 김일원, 제작 : 디지털뉴스부)

TJB
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
홍순준 기자 사진
홍순준 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지