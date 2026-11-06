민주당, 증시 급락에 긴급 간담회…"불공정 거래 엄정 대응"

▲ 더불어민주당 김민석 대표가 6일 국회에서 열린 금융시장 안정 및 투자자 보호를 위한 긴급 간담회에서 발언하고 있다.

더불어민주당은 오늘(6일) 국내 증시 급락에 국회에서 긴급 간담회를 열고 금융당국에 불공정 거래 엄정 대응과 개인투자자 보호 등 조치를 당부했습니다.김민석 대표는 이날 오후 국회에서 열린 '금융시장 안정 및 투자자 보호를 위한 긴급 간담회'에서 "주가 급락이 국민 자산 안정성과 관련된 문제인 만큼, 국민 여러분의 우려를 무겁게 받아들인다"며 이같이 밝혔습니다.김 대표는 "국민들이 안심할 수 있는 실효성 있는 대책을 충분히 마련하는 안정 조치 준비와 점검을 적극적으로 해야 한다"며 "특히 개인 투자자 보호와 시장 신뢰 회복에 힘써 주시기를 바란다"고 강조했습니다.이어 "시장 변동성 확대를 악용한 불공정 거래나 시세조종, 허위 정보 유포 등에 엄정하게 대응해달라"며 "외풍에 흔들리지 않는 튼튼한 자본시장을 만들기 위한 제도 개선과 입법을 앞으로 속도감 있게 추진해 나가겠다"고 전했습니다.한병도 원내대표도 "당정은 국내외 금융시장 상황을 엄중하게 보고 있으며, 시장 안정과 투자자 불안 해소에 가용할 수 있는 모든 정책적 수단을 투입하겠다"며 "변동성 완화를 위한 노력부터 자본시장의 근본적 체질 개선과 투자자 보호를 위한 입법과 정책 대안 마련에도 머리를 맞대겠다"고 약속했습니다.이날 간담회에는 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장도 참석했습니다.이 부총리는 "과도한 불안심리와 수급 쏠림 현상 등을 예의 주시하면서 변동성 추가로 확대될 경우 추가 조치를 준비하겠다"며 "기업가치 재고와 자본시장 신뢰재고 등 우리 자본시장의 체질을 근본적으로 개선하기 위한 정책적 노력도 지속해나가겠다"고 전했습니다.민주당과 정부는 이번 주말 간 경과를 지켜보면서 필요시 당정 협의 등 추가적인 논의 자리를 마련해 신속하게 대응할 방침입니다.(사진=연합뉴스)