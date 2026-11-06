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[이슈빡] '블루 쓰나미'가 덮친 코스피…장중 5000 붕괴

정준호 기자
작성 2026.11.06 19:59 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 이현식 (SBS 기자), 권순우 (삼프로TV 본부장) 
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개장 직후 8% 급락에 서킷브레이커 발동. 코스피가 한 때 5000선이 무너지며 '검은 금요일'을 맞았습니다. 지난밤 나스닥이 5.5% 넘게 급락한 충격이 국내 증시로 고스란히 번진 겁니다. 폭락의 방아쇠로는 미국 중간선거가 꼽힙니다. 민주당이 상·하원을 모두 가져가면서 AI 데이터센터 규제가 강화될 수 있다는 우려가 시장을 덮쳤습니다. 글로벌 헤지펀드의 AI 관련주 매도와 데이터센터 대출채권 경매 소식까지 겹쳤습니다. AI 투자 열풍은 이대로 막을 내리는 걸까요? 코스피는 다시 일어설 수 있을까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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