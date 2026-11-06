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[정치사냥꾼] 조작기소 특검법 · 5천피로 요동친 국회

정준호 기자
작성 2026.11.06 19:58 수정 2026.11.06 20:23 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 이석현 (시사평론가), 정광재 (동연정치연구소장) 
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조작기소 특검법'이 오늘 오후 민주당 주도로 국회를 통과했습니다. 24시간 무제한 토론으로 맞섰던 국민의힘은 본청 앞 계단에서 규탄대회를 열었고, 주말부터 장외 투쟁을 이어가겠다고 예고했습니다. 코스피도 정치권을 뜨겁게 달궜습니다. 장중 8%대 급락하며 5000선이 무너지자 장동혁 국민의힘 대표는 "정부가 주식시장에 무리하게 개입한 결과"라며 책임론을 꺼냈고, 김민석 민주당 대표는 미국 중간선거에 따른 변동성 확대라고 짚었습니다. 숨 가빴던 금요일 정치권, 핵심 쟁점을 짚어봅니다.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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