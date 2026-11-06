kt 최원준·허경민 3차전 선발 제외…손 타박상·가슴 담 증세

▲ 4일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 2차전 삼성 라이온즈와 kt wiz의 경기.

한국시리즈(KS·7전4승제) 2차전에서 패한 kt wiz가 선발 라인업에 대대적인 변화를 줬습니다.kt는 오늘(6일) 대구삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 프로야구 KS 3차전 삼성 라이온즈와 방문 경기에 1번 좌익수 김민혁, 2번 우익수 안현민, 3번 1루수 김현수, 4번 중견수 샘 힐리어드, 5번 지명타자 장성우, 6번 2루수 김상수, 7번 3루수 류현인, 8번 포수 조대현, 9번 유격수 장준원으로 선발 타순을 짰습니다.이강철 kt 감독은 경기 전 기자회견에서 "(우익수) 최원준은 2차전 수비를 하다가 펜스에 부딪혀 손이 부었는데, 오늘 수비가 어렵다"며 "중요한 상황에 대타로 쓸 예정"이라고 밝혔습니다.이어 "(3루수) 허경민은 (가슴) 담 증세가 있어서 빠졌다"고 전했습니다.그동안 선발 라인업에서 빠졌던 장성우를 5번 지명타자로 배치한 이유에 관해선 "김현수를 3번에 배치하면서 힐리어드 뒤에 장타력이 있는 타자를 세워야 했다"며 "대구삼성라이온즈파크가 홈런이 많이 나오는 경기장인 만큼 장성우가 들어가는 것이 낫다고 판단한 것"이라고 설명했습니다.KS 2차전에서 발등 통증으로 결장한 김상수는 선발로 복귀했습니다.이강철 감독은 "본인이 나갈 수 있는 상태라고 해서 넣었다"고 말했습니다.포수는 1∼2차전에 나섰던 한승택 대신 조대현이 나섭니다.이강철 감독은 "선발 투수 소형준은 조대현과 호흡이 좋아서 선택한 것"이라고 밝혔습니다.KS 2차전 선발 라인업과 비교했을 때 수비 위치와 타순이 동일한 선수는 4번 힐리어드와 9번 장준원뿐입니다.미출전 선수는 2차전 선발 고영표와 4차전에 선발로 나서는 로건 앨런입니다.kt는 KS 1차전에서 승리했으나 2차전에서 연장 접전 끝에 패하면서 1승 1패를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)