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KT 소형준 제구 난조…3차전 주도권 잡은 삼성

이성훈 기자
작성 2026.11.06 21:26 조회수
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<앵커>

많은 전문가들이 KT의 일방적 우세를 점쳤던 한국시리즈가 '혼전 양상'으로 전개되고 있습니다. 2차전을 따내 승부를 원점으로 돌린 삼성이 3차전에서도 KT 선발 소형준 투수의 제구 난조를 틈타 초반 주도권을 잡았습니다.

현재상황 이성훈 기자입니다.

<기자>

삼성 팬들의 뜨거운 함성 속에 '영원한 라이언 킹' 이승엽 전 감독의 시구로 시작된 3차전에서, KT가 1회, 힐리어드의 1타점 2루타로 선취점을 냈습니다.

하지만 곧장 KT 선발 소형준의 컨디션 난조라는 변수가 등장했습니다.

정규시즌 종료 뒤 25일 동안 푹 쉬고 나왔지만 경기 초반 제구와 구위 모두 정상적이지 않았던 소형준은, 1회 최형우에게 동점 적시타를 맞은 데 이어, 2회 볼넷 3개로 만루 위기를 자초한 뒤 김성윤의 내야 땅볼 때 추가점을 내줬고 구자욱에게 우익수 안현민의 글러브에 들어갔다 나오는 2타점 3루타까지 허용했습니다.

이후 제춘모 투수코치로부터 질책과 격려를 받은 소형준은 변화구 위주로 투구패턴을 바꾸고 안정을 찾았지만, 삼성 선발 후라도가 더 잘 던지고 있습니다.

특유의 완벽한 제구와 경기 운영으로 KT 타선을 6회까지 1실점으로 봉쇄했고, 특히 6회에는 빠른 타구에 손등을 맞고도 아무 일 없다는 듯 투구를 강행해 세 번째 아웃카운트를 뜬공으로 잡아냈습니다.

삼성이 6회 현재 4 대 1로 앞서 1패 뒤 2연승의 기회를 잡았습니다.

(영상편집 : 박정삼)
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