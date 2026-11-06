'조작기소 특검법' 둘러싼 4가지 비판 짚어 보니

<앵커>



조작 기소 의혹 특검법을 둘러싸고 비판과 우려가 잇따르고 있습니다.



어떤 문제가 제기되는지 임찬종 법조전문기자와 함께 짚어보겠습니다.





Q. '조작 기소 의혹 특검법', 법조계 평가는?



[임찬종 기자 : 법조계에서는 비판의 목소리가 더 큽니다. 제기되는 비판을 종합하면 크게 4가지로 정리할 수 있겠습니다.]



Q. '이해 충돌'?



[임찬종 기자 : 첫 번째로 이번 특검법의 가장 본질적인 문제인 이해 충돌입니다. 오래된 법률 격언 중에 '누구도 자기 사건의 재판관이 될 수 없다'는 말이 있습니다. 자기에 대한 사건을 담당하는 사람을 스스로 고른다면 이해 충돌을 피할 수가 없어서 법치주의가 무너진다는 뜻입니다. 그런데 이번 특검법은 추천되는 복수의 후보 가운데 대통령이 1명을 골라서 특검으로 임명하는 구조입니다. 특검 수사의 최대 수혜자가 될 가능성이 높은 이재명 대통령이 특검을 임명하는 것인 만큼 이해충돌을 본질적으로 피할 수 없다는 지적이 나오는 겁니다.]



Q. '검사 수사권' 적용?



[임찬종 기자 : 그렇습니다. 두 번째 비판은 특검 파견 검사의 수사권 문제에 대한 겁니다. 지난달 2일부터 개정된 형사소송법이 시행되면서 검사의 수사권은 사라졌습니다. 그런데 이번 특검법은 특검에 파견된 검사의 경우 종전 형소법에 따른 검사의 수사권 조항을 적용한다고 규정하고 있습니다. 이미 없어진 검사의 수사권이 특검에 파견되는 순간, 부활한다는 식으로 법을 만든 겁니다. 이 자체로 논리적 정확성에 문제가 있을 뿐만 아니라 특검 수사 대상에 대해서만 검사의 수사권을 부활시키는 것은 헌법상 평등권 침해라는 비판도 나옵니다.]



Q. 공수처·중수청은?



[임찬종 기자 : 그래서 세 번째 문제가 나오는데요. '이럴 거면 공수처나 중수청은 도대체 왜 만들었냐'는 소리가 나오는 겁니다. 이번 특검 수사 대상인 검사의 권한 남용 의혹은 상설 기관인 공수처나 중수처도 수사할 수 있고, 공수처는 특검과 마찬가지로 기소까지 가능하기 때문입니다. 그런데도 공정성 논란이 덜한 상설 기관들을 제쳐두고 공정성 논란이 불가피한 특검을 만드는 것은 납득하기 어렵다는 비판이 제기되는 겁니다.]



Q. 특검 수사 목적은 '공소 취소'?



[임찬종 기자 : 네 번째 문제인데요. 결국 이재명 대통령 사건 공소 취소가 특검의 목적 아니냐는 비판입니다. 특검이 스스로 이재명 대통령 사건 공소를 취소할 수 없다고 하더라도 과거 검찰 수사의 중대한 위법이 있었다는 결과를 특검이 발표하게 된다면, 이를 근거로 법무부 장관 또는 검찰총장이 주도해 공소 취소를 할 수 있다는 전망이 나오기 때문입니다. 또 개정된 형사소송법에는 중대한 위법 수사에 의한 기소의 경우 법원이 공소 기각할 수 있다는 조항이 추가됐기 때문에 특검 수사 결과를 근거로 이 대통령 측이 재판부의 공소 기각을 요청할 수도 있습니다.]



(영상편집 : 김호진, 디자인 : 제갈찬)