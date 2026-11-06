'삼성 돌풍' 이끄는 38살 베테랑…"이게 이관희 맛이죠!"

<앵커>



프로농구 다섯 시즌 연속 꼴찌였던 서울 삼성이 놀라운 선두 질주를 이어가고 있는데요. 올 시즌을 끝으로 은퇴하는 38살 베테랑 이관희 선수의 대활약이 눈길을 끕니다. 선수 스스로 '이관희의 맛'을 계속 즐겨달라네요.



홍석준 기자입니다.



<기자>



벤치 멤버로 프로 15번째이자 마지막 시즌을 시작한 이관희는 시즌 4번째 경기만에 돌발 변수를 만났습니다.



경기 막판, 헤어밴드가 끊어진 임동언이 치료용 테이프를 머리에 감고 나오려다 여의치 않자 급하게 투입됐는데, 승부처에서 5분여 동안 10점을 몰아쳐 개막 4연승을 이끈 겁니다.



[이관희/삼성 가드 : 동언이 사건이 아니었다면 좀 한참 늦게 제가 또 활약을 하게 됐을 텐데, 동언이한테 감사하다고 얘기를 해야죠.]



이 활약으로 김상식 감독의 눈도장을 받은 이관희는 이후 출전 시간이 확 늘었고, 평균 두 자릿수 득점을 올리며 사상 첫 개막 9연승의 주역이 된 데 이어, 어제(5일)도 4쿼터에만 12점을 몰아치며 역대 최소 경기 10승 달성을 이끌었습니다.



[이관희/삼성 가드 : 여기 계신 모든 분들이 꼴찌 후보로 삼성을 지목했었는데, 여기 계신 분들도 놀라고 아마 저도 놀라고 있습니다.]



볼 운반 대신 슈팅에만 집중하게 해 준 김상식 감독의 '맞춤 작전' 속에 지난 시즌보다 나은 3점 성공률, 생애 최고의 야투 성공률을 기록 중인 이관희는, 김 감독이 자신의 진가를 너무 늦게 알았다고 너스레를 떨며 계속 화려한 라스트 댄스를 즐기겠다는 각오입니다.



[이관희/삼성 가드 : '이관희의 맛'은 김상식 감독님 빼고 다 아는 사실인데, 그 맛을 왜 이제야 알았을까 싶네요. 제 맛을 계속 좀 보셨으면 좋겠습니다.]



(영상편집 : 황지영, 디자인 : 한송연)