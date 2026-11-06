유현조, 역대 4번째 '샷이글 뒤 홀인원' 대기록

국내 여자골프 시즌 최종전 첫날 유현조 선수가 명장면을 연출했습니다.



샷 이글을 기록한 뒤 바로 다음 홀에서 홀인원을 잡아낸겁니다.



유현조가 파4 13번 홀, 87m 거리에서 친 두 번째 샷이 그린 언덕에 떨어진 뒤 한참을 굴러 홀로 쏙 빨려 들어갑니다.



[와~]



기막힌 샷이글을 기록한 유현조 선수, 그런데 그다음 홀에선 더 놀라운 장면을 연출했습니다.



파3 14번 홀에서 친 티샷이 이번에도 그린을 타고 굴러 홀로 사라지는 홀인원이 된 겁니다.



KLPGA 투어 역대 네 번째로 홀인원을 포함해 두 홀 연속 이글의 대기록을 작성한 유현조는 두 팔을 번쩍 들고 환호했습니다.



[유현조 : 우와! 내가 밥 살게! 내가 밥 살게! 내가 밥 살게!]



첫날 신들린 이글 두 방을 앞세워 선두에 1타 뒤진 공동 4위에 오른 유현조는 시즌 3승을 향해 힘차게 출발했습니다.



(영상편집 : 이홍명, 디자인 : 현민희)