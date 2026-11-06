"얽히면 손해" 사임설까지…선거 참패에 '흔들'

<앵커>



중간선거 참패 직후 트럼프 대통령의 최측근인 밴스 부통령이 거리두기에 나선 데 이어, 이번엔 루비오 국무장관의 사임설이 제기됐습니다. 조기 레임덕을 맞은 트럼프 정부에서 핵심 인사들의 대탈출 가능성이 커지고 있습니다.



워싱턴에서 전병남 특파원입니다.



<기자>



영국 인디펜던트는 공화당의 차기 대권주자로 거론되는 마코 루비오 미 국무장관이 "중간선거 참패 후 트럼프 행정부에서 사임할 가능성이 높다"고 보도했습니다.



루비오의 측근은 "루비오 장관이 떠나는 건 지극히 당연한 일"이며 "트럼프 행정부와 얽히는 건 대선 당선 가능성에 해가 될 뿐"이라고 전했습니다.



여기에 더해 블룸버그 통신은 마코 루비오 국무장관의 사임이 검토되고 있다고 보도했는데, 국무부는 이를 전면 부인했습니다.



하루 전 밴스 부통령이 트럼프와 선 긋기에 나선 데 이어, 루비오 장관 사임설까지 제기되자 백악관이 '가짜 뉴스'라며 진화에 나섰지만, 파장은 가라앉지 않았습니다.



[CNN 방송 : (공화당) 일부에선 JD 밴스 부통령의 주장을 재생산하며, 트럼프 행정부가 시작한 이란전을 비난하고 있습니다.]



결국 루비오 장관이 직접, 트럼프 임기 끝까지 함께 할 계획이라고 해명해야 했습니다.



하지만 트럼프 행정부 고위 인사 가운데 처음으로, 중간선거 투표 감시활동을 진두지휘한 하르밋 딜론 법무부 차관보가 물러나는 등 핵심 인사들의 대탈출이 시작됐다는 관측이 힘을 얻고 있습니다.



보수 진영 내부에서도 트럼프의 레임덕을 공개 거론하기 시작했습니다.



[터커 칼슨/보수 평론가 : 과장이나 꾸밈없이, 트럼프 시대는 이제 끝장났다고 할 수 있습니다.]



월스트리트저널이 수지 와일스 백악관 비서실장까지 교체 논의가 진행되고 있다고 보도하는 등, 중간선거 참패의 여진이 계속되고 있습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 변다영)