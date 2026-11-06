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민주당도 "누구야?"…국힘 "돌고 돌아 성남 라인"

김관진 기자
작성 2026.11.06 20:32 조회수
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<앵커>

이용철 법무장관 후보자 발탁을 두곤 민주당도 술렁이는 분위기였습니다. 국민의힘은 돌고 돌아 결국 '경기 성남 라인'이냐며, 이재명 대통령 공소 취소를 위한 인사라고 비판했습니다.

이어서 김관진 기자입니다.

<기자>

이용철 법무장관 후보자는 지난 2007년 자신이 참여정부 청와대 법무비서관으로 일하던 당시 삼성 측이 보낸 현금 500만 원을 돌려줬다고 폭로했던 인물입니다.

[이용철/법무장관 후보자 (지난 2007년) : 500만 원짜리 인격인가 싶은 그 모멸감 같은 것도 느껴지고.]

당시 파장을 일으켰던 사건의 주인공이지만 법무장관 후보자로선 민주당에서도 낯설다는 반응이 대다수입니다.

청와대의 인사 발표가 난 직후, 국회 법제사법위원회 소속 민주당 의원들에게 이 후보자 발탁에 대한 의견을 물어봤더니, "이 후보자를 잘 모른다"거나 "방사청장을 지명해서 놀랐다"는 대답이 돌아왔습니다.

발표 직전까지 하마평에 오른 민주당 박균택, 양부남 의원 가운데 한 명이 되는 줄 알았다는 의원들도 있었습니다.

여권 핵심 관계자는 SBS에 검찰 출신 현역 의원을 기용하는 데 청와대가 부담을 느낀 것 같다며 이 후보자는 이 대통령과 신뢰를 쌓은 사이라는 데 방점을 찍었습니다.

국민의힘은 이 후보자가 대장동 개발의 핵심 인물인 유동규 전 본부장의 임용에 관여했다는 의혹을 집중 제기하며 지명 철회를 촉구했습니다.

[박충권/국민의힘 수석대변인 : 공소취소로도 모자라 이제는 대장동의 숨겨진 설계자를 법무부 장관에 앉히려고 하는 것입니다.]

돌고 돌아 공소 취소를 믿고 맡길 건 '경기 성남 라인' 뿐인 거냐며 김현지 제1부속실장의 개입 가능성도 제기했습니다.

이 후보자는 엄중한 시기에 지명받아 막중한 책임감을 느낀다며 검찰 개혁을 차질 없이 완수하고 새로운 형사사법 체계 안착에 힘쓰겠다는 입장을 밝혔습니다.

(영상취재 : 오영춘·이승환·김용우, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 최진회)
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