법무장관 후보자 지명…예상 뒤엎은 '깜짝 카드'

<앵커>



다음 소식입니다. 두 달 넘게 비어 있던 법무장관 자리에 이용철 현 방위사업청장이 지명됐습니다. 예상을 뒤엎은 그야말로 깜짝 인사였습니다.



오늘(6일) 청와대 인선 발표, 먼저 박찬범 기자가 전하겠습니다.



<기자>



김승원 의원의 낙마로 비어 있던 신임 법무부 장관 후보자에 이용철 현 방위사업청장이 지명됐습니다.



검사 출신의 민주당 박균택, 양부남 의원이 하마평에 올랐었는데 이 대통령이 깜짝 카드를 내놓은 겁니다.



이 후보자는 '민주사회를 위한 변호사 모임' 출신으로 참여정부 시절에 민정2비서관과 법무비서관을 역임했습니다.



이 대통령이 성남시장에 당선됐을 때 인수위원으로 활동하는 등 이 대통령과 오랜 인연을 맺어왔습니다.



다양한 행정 경험을 갖춘 만큼 새로운 형사법체계를 조속히 안착시킬 전문가라고 청와대는 설명했습니다.



방사청장 임명 때도 대장동 개발 특혜 비리 연루 의혹이 제기됐던 인물인데, 청와대는 문제없단 입장을 내비쳤습니다.



[임광현/대통령비서실장 : 검증 때 감안이 되었고 더 자세한 내용은 청문회 때 본인이 소명할 것으로 기대합니다.]



사의를 표명한 홍익표 정무수석의 후임으로는 부산 지역 재선 국회의원 출신인 최인호 주택도시보증공사 사장이 임명됐습니다.



원조 친노이자 친문 인사로, 이낙연 당 대표 시절 수석대변인도 지냈습니다.



당청간 소통을 책임져야 하는 자리인 만큼 현재 민주당 계파 갈등을 염두에 둔 인사란 해석이 나옵니다.



신임 국세청장 후보자에는 안덕수 현 서울지방국세청장이, 비상계엄 이후 2년 가까이 공석이던 경찰청장 후보자에는 김종철 경찰청 차장이 지명됐습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 황세연)