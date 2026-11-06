주진우 의원 명예훼손 피고소 사건, 서울청 광역수사단이 수사

▲ 서울경찰청 광역수사단 청사

이재명 대통령 장남 이동호씨가 가족의 '황제 골프' 의혹을 제기한 국민의힘 주진우 의원을 명예훼손 혐의로 고소한 사건이 서울경찰청 광역수사단에 배당됐습니다.서울청은 오늘(6일) "이동호씨의 주진우 의원에 대한 명예훼손 고소 사건을 광수단에 배당했다"고 밝혔습니다.주 의원은 지난달 29일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이 대통령이 지난해 8월 여름휴가 당시 장남 이씨 내외와 진해 해군기지 내 한산대CC에서 함께 골프를 치고 저도의 숙소까지 헬기를 타고 이동했다는 의혹을 제기했습니다.그러면서 당시 헬기장에 정박해 있던 헬기라고 주장하는 사진을 공개하고, 서울청에 이 대통령 부부를 직권남용 및 횡령 등 혐의로 고발했습니다.해당 고발 사건도 광수단에서 수사 중입니다.이에 이동호씨는 "여름휴가 기간 중 한산대CC에 간 사실이 없고, 그곳에서 골프를 친 사실도 없다"는 내용이 담긴 고소장을 어제 서울청에 냈습니다.광수단은 고소장을 검토한 뒤 고소인 등을 불러 조사할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)