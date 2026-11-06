흉기 휘두른 원당역 직원, 살인미수 혐의로 구속 송치

▲ 3호선 원당역

지하철 3호선 원당역에서 동료 여성 역무원에게 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 남성 역무원이 공소청에 넘겨졌습니다.경기 고양경찰서는 살인미수 혐의로 30대 남성 역무원 A씨를 구속 송치했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.A 씨는 지난달 28일 낮 12시 30분쯤 고양시 덕양구 원당역 역무실에서 직장 선배인 여성 역무원 B씨에게 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받습니다.B 씨는 얼굴과 목, 복부 등에 중상을 입고 병원으로 옮겨져 여러 차례 응급수술을 받았습니다.이후 의식을 회복했으나 건강 상태가 충분히 호전되지는 않은 것으로 전해졌습니다.두 사람은 1월부터 함께 근무했으며, 업무와 관련해 갈등을 겪었던 것으로 전해졌습니다.경찰은 이번 사건을 관계성 범죄나 이상 동기 범죄로 보지는 않고 있습니다.A 씨는 양극성 장애를 앓고 있었으며 장애인 전형으로 채용된 것으로 파악됐습니다.A 씨는 경찰 조사에서 범행 동기에 대해 "피해자가 담배 냄새가 난다고 했다", "약을 과다 복용했다"는 등 횡설수설한 것으로 전해졌습니다.경찰은 이 같은 진술 대부분이 망상에 기반한 것으로 보고 있습니다.또 A 씨는 흉기 2점을 자기 가방에 넣고 다녔는데 경찰 조사에서 "보호용으로 소지했다"고 주장했습니다.이런 가운데 B 씨가 앞서 A 씨와의 분리 조치를 여러 차례 요구했으나 사측이 받아들이지 않았다는 주장도 제기됐습니다.B 씨의 남편은 온라인 커뮤니티에 글을 올려 "아내가 가해 직원으로 인해 인사 조치를 해 달라고 여러 차례 건의했지만 받아들여지지 않았다"고 주장했습니다.경찰은 B 씨 남편이 제기한 사측의 대응 문제에 대해서도 조사하고 있습니다.