[자막뉴스] 아내는 '목욕탕 몰카', 남편은 판매…부부의 기막힌 '역할 분담'

일본의 젊은 부부가 역할을 분담한 뒤 이른바 '목욕탕' 몰래카메라를 팔다가 경찰에 적발됐습니다.



교도통신 등에 따르면 일본 교토부 경찰은 이 같은 혐의로 이시카와현에 거주하는 35살 A 씨와 아내 24살 B 씨를 체포했습니다.



이들 부부는 지난 5월부터 7월까지 이시카와현의 목욕탕 탈의실에서 여성 3명을 불법 촬영하고, 해당 영상을 온라인에서 판매한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 지난해 11월 온라인상에서 이들이 구매자를 모집하는 게시물을 발견해 수사에 착수했습니다.



경찰 조사 결과 A 씨는 아내에게 목욕탕에 들어가 여성들을 몰래 촬영하게 하고, 자신은 그 영상을 판매해온 것으로 드러났습니다.



아내 B씨도 자신이 여성들의 알몸을 몰래 촬영한 사실을 시인했습니다.



아내는 주머니에 스마트폰을 숨겨서 촬영하거나 목욕 바구니에 소형 카메라를 넣어 몰래 촬영한 것으로 드러났습니다.



경찰은 이들이 5분 정도 분량을 한 편에 약 1만 7천 원 정도에 판매하는 등 모두 4천3백만 원 정도 벌어들인 것으로 보고 있습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)