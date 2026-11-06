[D리포트] 노동부 불시 점검 3시간 만에 20대 노동자 사망

지난 3일 고용노동부에서 산업안전보건본부장 등이 영암 대불산단을 찾았습니다.



중대재해 사망사고가 잇따르는 산단을 불시 점검해 산업재해를 예방한다는 취지였습니다.



불시 점검 불과 3시간 뒤, 영암 한 조선소에서 29살 신 모 씨가 사고로 숨졌습니다.



신 씨는 용접 작업을 하던 선체 내부에서 쪼그려 앉아 벽에 기댄 채, 혼자 발견됐습니다.



당시 선체 내부에선 고농도의 이산화탄소가 검출된 것으로 알려졌습니다.



작업 중 수시로 가스 농도를 측정해야 했지만, 신 씨는 측정기도 소지하지 않고 있었습니다.



환기와 2인 1조 작업 등 기본적인 안전수칙도 지켜지지 않았지만, 작업은 이어지고 있습니다.



[권오산/금속노조 광주전남지부 노동안전보건국장 : 중대재해 사고임에도 불구하고 아직 작업 중지를 시키고 있지 않아서 유족과 저희 노동조합에서 지금 분개하고 있는 상황이고요.]



3살 터울의 여동생 용돈까지 챙기던 자상한 오빠의 죽음을, 유족들은 아직도 믿기 어렵습니다.



[신 씨 여동생 : 저는 지금도 자려고 누우면 혼자 오빠가 거기 누워 있는 혼자 거기서 쭈그려서 죽은 그 모습이 너무 상상이 돼가지고 어떻게 그런 위험한 장소에 오빠 혼자서 있었는지 너무 이해가 되지 않고]



신 씨의 죽음으로 지난해와 올해 2년간 영암 산단에서 일을 하다 숨진 노동자는 모두 17명으로 늘었습니다.



(취재 : KBC 허재희, 영상취재 : 손영길 KBC, 제작 : 디지털뉴스부)