[AFTER 8 SPECIAL] '라인야후' 땐 네이버 탓하더니…"AI 때문에 해킹" 비상 걸린 일본

1. 올해만 3억 2천9백만 건 유출…비상 걸린 일본

도쿄입니다. 요즘 전 세계적으로 사이버 공격, 해킹으로 인한 피해가 크게 늘고 있죠. 일본도 예외는 아닙니다. 특히 일본에선 최근 들어서 요즘 거의 매일 같이 개인정보 유출 사고가 일어나고 있는데요. 누구나 알만한 큰 기업들도 줄줄이 당하고 있습니다. 일본 항공, 무인양품, 규동체인 마츠야, 아사히신문, 소니 생명 등 이름을 다 말하기 어려운 회사에서 적게는 수만 명, 많게는 수천만 명의 정보가 빠져나갔거나 빠져나갔을 가능성이 제기됐습니다. 그 밖에도 차량 공유 서비스, 택배 업체, 숙박 업체 등 피해를 보지 않은 곳을 꼽기 힘들 정도입니다. 우리가 밥 먹고, 쇼핑하고, 놀고, 일하는 모든 일상 과정에서 개인정보 유출이 발생하고 있는 겁니다. 한 일본 보안 업체에 따르면 올해 들어 지난달 27일까지 공표된 일본 개인정보 유출 규모는 누적 3억 2천9백만 건이 넘었습니다. 지난해보다 10배나 늘어났습니다.



2. SBS 취재진도 당했다?

문제는 해커들이 훔친 개인정보를 가지고 개인들의 자산까지 손대고 있다는 겁니다. 저희 SBS 도쿄지국의 촬영 감독도 최근에 큰 피해를 입을 뻔 했습니다. 지난 11월 1일 아침 휴대전화를 확인해보니 자기가 하지도 않은 신용카드 결제 정보가 여러 건 떠 있었습니다. 전날 밤 10시 43분부터 11시 51분부터 한 시간 남짓 동안 총 9건이 결제됐는데 한 건당 결제 액수는 마지막 한 건을 제외하고는 8,616엔으로 똑같았습니다. 결제 총액은 7만 9,908엔, 우리 돈으로 약 68만 원 상당이었습니다. 카드 회사에 알아보니 품목은 알 수 없지만 야후 쇼핑에서 뭔가를 구매했다는 겁니다.



[문현진 / SBS 도쿄지국 촬영감독 : 아니 이 시간에는 그리고 저녁 시간에 와이프랑 제가 TV 보고 있던 시간인데요. 기본적으로 같은 금액 이렇게 8번이 결제가 됐다는 게 일반적으로라도 이해가 안 가잖아요.]



당장 결제는 취소시켰지만, 신용카드 정보가 유출됐기 때문에 기존 카드는 폐기하기로 했습니다. 일본에 계시는 또 다른 분은, 자신도 모르는 사이 일본 아마존에서 1백만 원 상당의 IT 기기 구매가 이뤄졌고 자신도 모르는 곳으로 발송 예정이라는 걸 알게 돼부랴부랴 취소했다고 합니다. 이제 해커들은 탈취한 개인정보를 갖고 현관문을 열고 안방까지 들어와, 마치 제 집처럼 우리 자산에 손을 대기 시작했습니다.



3. "4초 만에 2,500만 원이" 고개 숙인 GMO

더 큰 문제는 보안 기술을 가진 IT 대기업도 믿을 수 없다는 겁니다. 일본에 GMO라는 IT 회사가 있습니다. 계열사만 151개, 직원수 8천 명, 화이트 해커만 200명 넘게 보유하며 세계 최고의 보안을 자부해온 업체인데요, 그 자부심은 지난달 중순 해킹 사건으로 한 번에 무너졌습니다. 이 회사의 외환 거래용 클라우드 이용자 사이에서, 단 4초 만에 2,500만 원 손실을 봤다는 등 자신이 하지 않은 거래로 고액의 손실을 본 피해자들이 잇따랐습니다.



[외환 거래 서비스 피해자 : 설마 제가 이런 피해를 당할 거라고는 꿈에도 생각하지 못했습니다.]



급기야 해커는 백만 달러를 주지 않으면 개인정보를 하나씩 공개하겠다면서 GMO를 협박하기도 했습니다. 구마가이 마사토시 GMO 회장은 지난 2일 기자회견을 열고 울먹이며 고개를 숙였습니다.



[구마가이 마사토시 / GMO 인터넷그룹 회장 : 저는 제가 지금까지 만들어 온 인터넷이 많은 사람들에게 행복을 주고, 누구나 안심하고 안전하게 이용할 수 있는 인터넷이 되기를 진심으로 바라고 있습니다.]



그러나 피해자들이나 현지 언론의 시선은 곱지 않았습니다. 3시간 30분 간의 회견 시간 상당 부분을 경영진이 돌아가며 사과하거나 회장 본인의 경영 철학을 설명하는 등 감정에 호소하는 데 할애했기 때문입니다. 정작 궁금한 해커의 정체나 재발 방지 방안에 대해서는 납득할 만한 구체적인 설명을 듣기 어려웠습니다. GMO 측이 북한의 소행이라고 판단을 내렸다는 교도통신 보도에 대해서도 자세한 언급을 피했습니다.



[구마가이 마사토시 / GMO 인터넷그룹 회장 : 저희 자신의 잘못을 덮어두려고 이런 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 여러분도 아시다시피, 개인정보 유출 사고가 매일같이 발생하고 있습니다. 매일 정보 유출 관련 뉴스가 나오는 것은 AI의 발전 때문입니다. 범죄자들이 이 편리한 도구를 이용해 여러분의 일상과 기업, 나아가 사회 전체를 위협하고 있는 겁니다.]



전문가들은 AI의 발전으로 해킹을 막기 어려워졌다는 건 맞지만, GMO가 2년 전 내부에서 보안 취약점을 지적받고도 제대로 대처하지 않은 점, 이번 해킹의 경우에도 첫 침입이 이뤄진 지 두 달 동안이나 모르고 있었다는 점에 대해선 기업 측 과실이 있었다고 보고 있습니다. 기업을 성장시키는 데에만 골몰해 보안 취약성이나 고객 피해 가능성을 경시한 결과라는 겁니다.



[모리이 마사카츠 / 고베대학 명예교수 : GMO는 (사이버공격에 대한) 조사·방어 등을 하는 회사임에도 불구하고 2개월 동안 발견하지 못한 것은 역시 큰 문제라고 할 수밖에 없네요.]



4. "내가 모르는 결제가?" 불안에 떠는 일본

지난 2024년 라인야후 사태 당시 일본 정부가 보안 관리 문제를 지적하며 네이버와의 지분 관계를 재검토하라고 요구했던 일이 떠오른다는 분들도 있는데요, 오히려 일본 기업 상당수가 이렇게까지 보안이 허술한 줄은 당시 일본 정부도 몰랐을 겁니다.



[마스다 유키미 / 보안 전문가 : 지켜야 할 자산이 많은데, 이를 지키는 인력은 매우 부족합니다. 이러한 점들이 일본이 공격 받는 원인이라고 생각합니다.]



시민들은 내가 모르는 결제가 이뤄진 건 아닌지 수시로 휴대전화를 확인하며 불안에 떨고 있습니다.



[시민 : 무섭네요. 회원 탈퇴하고 현금으로 사면 되겠지만 그건 불편하고요.]



다카이치 총리는 6일, 관계장관회의를 열고 해외 IT 대기업과의 연계를 통해 시스템의 취약점을 보다 빨리 파악해 대처하기로 하는 등 긴급 종합 대책을 발표했습니다. 하지만 불안은 가시지 않고 있습니다. 그렇다고 신용카드와 인터넷 결제, 인공지능이 없는 아날로그 세상으로 돌아갈 수도 없는 노릇입니다. 이미 유출된 이름과 주소, 전화번호, 신분증 정보가 사라지는 것도 아니고요. 적어도 국가도 기업도 개인도, 개인정보는 언제든 유출될 수 있다는 점을 인정하는 데서 논의를 시작해야 할지 모르겠습니다. 편의성을 조금 양보하더라도 꼭 필요한 정보만 받고, 필요 없어진 정보는 지우는 것, 사고를 빨리 발견해 알리는 시스템을 갖추고, 피해가 발생하면 보상 책임을 분명히 하는 것. 일본 GMO 그룹 사태를 계기로 우리도 이런 기본적인 것들부터 지켜지고 있는지 점검해 볼 필요가 있어 보입니다.



(취재 : 문준모, 구성 : 신희숙, 영상취재 : 한철민 문현진, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)