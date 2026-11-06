김종철 경찰청장 후보자 "국민 신뢰 하나하나 회복해나가겠다"

▲ 신임 경찰청장 후보자인 김종철 경찰청 차장이 6일 서울 서대문구 국가경찰위원회에서 열리는 경찰청장 임명 제청 동의 안건을 심의하는 국가경찰위원회 임시회의에 참석하며 취재진의 질문에 답변하고 있다.

신임 경찰청장 후보자인 김종철 경찰청 차장은 오늘(6일) 이상동기 범죄와 관계성 범죄로부터 국민을 보호하기 위한 시스템과 현장 매뉴얼 정비를 최우선 과제로 꼽았습니다.김 후보자는 이날 서울 서대문구 국가경찰위원회에서 경찰청장 임명 제청 동의 안건을 심의하는 임시회의를 마친 뒤 취재진에게 이같이 밝혔습니다.그는 가장 먼저 해결해야 할 과제를 묻는 말에 "무엇보다 이상동기 범죄라든지 관계성 범죄 등으로부터 우리 국민이 피해를 보는 일이 없도록 여러 가지 시스템이나 현장 매뉴얼 등을 정비하는 게 제일 급선무가 아닌가 생각하고 있다"고 말했습니다.이어 "더 나은 사회를 위한 바람, 경찰 쇄신에 대한 요구 등 다양한 국민의 목소리를 엄중하게 인식하고 있다"고 밝혔습니다.그러면서 "수사는 물론이고 일반 치안 행정 분야에 있어서까지 경찰 업무의 완결성을 제고하고 이를 통해서 국민의 신뢰를 하나하나 회복해 나가겠다"며 "상세한 내용은 청문회 과정에서 소상하게 말씀드리겠다"고 강조했습니다.김 후보자는 이날 경찰위에서 임명 제청 동의를 받았다고 밝혔습니다.회의에서 오간 내용에 대해서는 "치안 철학이라든지 각종 치안 현안에 대한 입장 등에 대해서 여러 가지 질문이 있었고 제 평상시 생각을 진솔하게 말씀드렸다"고 설명했습니다.인사청문회 준비에 대해서는 "있는 그대로 성실하게 책임 있는 자세로 최선을 다하겠다"고 말했습니다.김 후보자는 앞서 회의에 참석하기 전에도 "엄중한 시기에 경찰청장 후보자로 지명된 것에 막중한 책임을 느낀다"고 밝혔습니다.국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률에 따르면 경찰청장은 국가경찰위원회의 동의를 받아 행안부 장관 제청으로 국무총리를 거쳐 대통령이 임명합니다.최종 임명에 앞서 국회 인사청문회를 거쳐야 합니다.김 후보자는 1970년 경남 함양에서 태어나 진주 명신고와 한국외국어대 영어과를 졸업하고 1997년 경찰간부후보생 45기로 경위에 임관했습니다.2019년 서울 서초경찰서장을 지냈고, 2021년 경무관으로 승진해 부산경찰청 자치경찰부장을 맡았습니다.같은 해 7월에는 문재인 정부 청와대 국정상황실에서 근무했습니다.이후 대구·대전경찰청 공공안전부장, 서울경찰청 생활안전교통부장, 충남경찰청 공공안전부장, 강원경찰청 생활안전부장 등을 역임했습니다.지난해 9월 치안감으로 승진해 경남경찰청장을 맡았으며, 올해 8월 치안정감 승진자로 내정됐습니다.후속 인사로 9월 경찰청 차장으로 임명되면서 청장 직무대행도 맡았습니다.(사진=연합뉴스)