30년 한·몽 공동 발굴 결실…흉노 무덤에서 찾은 교류 흔적 첫 공개

▲ 도르릭 나르스 유적 160호 무덤 발굴조사 마무리

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국립중앙박물관은 몽골에서 확인된 최대 규모의 흉노 무덤인 도르릭 나르스 유적 160호 무덤의 발굴조사를 마무리했다고 밝혔습니다.이번 조사는 몽골 과학아카데미 고고학연구소, 몽골 국립박물관과 함께 지난 2023년부터 4년에 걸쳐 진행됐습니다.조사단은 아홉 차례에 걸쳐 쌓은 돌을 지하 14.5m 깊이까지 걷어내고 흉노 최상위 계층 무덤의 구조를 확인했습니다.거대한 외형과 달리 무덤 중심부는 작고 얕았는데, 이는 흉노 대형 무덤에서 보기 드문 특징으로 흉노 세력이 기울던 시기의 변화를 보여주는 새로운 자료라고 조사단은 밝혔습니다.무덤 중심부에서는 로마 유리로 추정되는 유리잔과 한나라 장례 문화를 담은 옥, 평양 낙랑 무덤에서 나온 것과 같은 은제 말 장식 등 유물 413건이 출토됐습니다.이처럼 높은 수준의 유물이 몽골 동부에서 확인된 것은 이번이 처음이라고 조사단은 밝혔습니다.흉노는 기원 전후 몽골 초원을 중심으로 유라시아 동부를 호령한 유목 제국으로, 고조선·낙랑 등 한반도 고대 사회와도 긴밀한 관계를 맺었습니다.국립중앙박물관은 한국 고대 문화의 형성 과정을 밝히기 위해 지난 1997년부터 30년 간 몽골 초원을 조사해왔습니다.조사단측은 이번 성과가 지난 7월 도르닉 나르스를 비롯한 흉노 무덤 유적의 유네스코 세계유산 등재에도 기여했다고 밝혔습니다.특히 이번 조사는 2천 년 전 흉노가 로마에서 한반도에 이르기까지 폭넓게 교류했음을 보여준다며 한국 고고학의 연구 무대가 유라시아로 넓어지는 계기가 될 것으로 기대한다고 밝혔습니다.이번 조사 성과는 오늘(6일)과 내일(7일) 열리는 제50회 한국고고학회 전국대회에서 처음 공개되며, 종합 연구를 거쳐 발굴조사 보고서로 발간될 예정입니다.(사진=국립중앙박물관 제공)