"AI 교체도 불가능했다"…조진웅 은퇴작 '시그널2', 12월 7일 마침내 공개 확정

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주연 배우 조진웅을 둘러싼 논란으로 편성이 무기한 연기됐던 '시그널2'가 오는 12월 7일 마침내 시청자들을 찾는다.tvN 측은 6일 공식 입장을 통해 새 월화드라마 '두번째 시그널'(이하 '시그널2')의 오는 12월 7일 편성을 확정 지었다고 밝혔다. 방송 시간은 작품의 장르적 특성과 시청 환경을 고려해 기존보다 늦은 밤 10시로 결정됐다.앞서 이재한 형사 역을 맡아 촬영을 마쳤던 조진웅은 지난해 12월 청소년 시절 소년보호처분을 받은 전력이 뒤늦게 밝혀지며 연예계 은퇴를 선언했다. 이에 따라 '시그널2'의 공개 여부가 불투명해졌으나, tvN 측은 오랜 고심 끝에 편성을 결정했다.tvN은 "특정 출연자의 잘못된 과거 행적은 채널로서도 결코 가볍게 바라볼 수 없다"면서도 "다만 이 작품은 기획 단계부터 촬영과 후반 작업에 이르기까지 많은 스태프와 제작진, 관계자의 시간과 노력이 담긴 공동의 창작물이다. 출연자 개인에 대한 평가와 작품 자체의 가치, 그리고 이에 참여한 창작자들의 노력은 구분해 바라볼 필요가 있다고 생각했다"고 편성 배경을 설명했다.제작진은 조진웅의 분량을 대체하기 위해 영상 기술 수정 및 AI를 활용한 인물 교체 테스트까지 다각도로 검토했으나, 연기 표현과 서사 흐름을 자연스럽게 구현하는 데 한계가 있어 원안대로 방송하기로 최종 결론지었다.제작진은 "작품의 공개가 문제를 옹호하거나 정당화하는 의미는 아니라는 점을 분명히 말씀드린다"고 강조하며 "이번 결정이 보내주신 우려들을 모두 해소하기엔 어렵겠지만, 그럼에도 긴 시간 작품을 기다려주신 분들과 작품을 완성하기 위해 각자의 자리에서 최선을 다해 온 수많은 배우·스태프·제작진의 노력 역시 함께 고려해야 한다고 판단했다. '시그널2' 본연의 이야기와 의미를 가치 있게 전달하되, 채널로서의 책임을 잊지 않겠다"고 전했다.총 8부작으로 기획된 '시그널2'는 몰입감을 극대화하기 위해 파격적인 편성을 시도한다. 첫 방송일인 12월 7일에는 1회 분량을 일부 축소·조정해 1·2회를 연속 방송하고, 이튿날인 8일에 3회를 방송하는 등 첫 주에만 3회를 공개할 예정이다. 이후에는 매주 월, 화요일 밤 10시에 한 회씩 방송된다.김은희 작가를 비롯해 배우 김혜수, 이제훈 등 시즌1의 흥행 주역들이 다시 의기투합한 '시그널2'가 긴 기다림 끝에 어떤 평가를 받게 될지 관심이 집중된다.[사진제공=tvN](SBS연예뉴스 강선애 기자)