데이터센터 해외·사막으로 눈 돌리는 빅테크들…미 중간선거 이후 전략 고민

▲ 미국 조지아주 데이터센터 (자료화면)

미국 중간선거에서 인공지능데이터센터(AIDC) 건설에 반대하는 후보들이 잇따라 승리하면서 주요 인공지능(AI) 기업들이 해외나 사막으로 눈을 돌리고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.데이터센터 개발 중단 공약을 내건 후보들이 텍사스, 조지아, 오하이오, 미시간 등 AIDC 건설의 거점 주들에서 승리하면서 빅테크 사이에서는 데이터센터 건설의 중단이나 규제 강화, 인허가 지연 등의 가능성에 대한 우려가 한층 커졌습니다.오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 중간선거 다음날 직원들과의 질의응답에 데이터센터와 AI 전반에 관한 여론에 대한 질문을 받았습니다.그는 이 자리에서 사람들이 데이터센터 근처에 살고 싶어 하지 않는 심정을 이해한다면서, 데이터센터를 사막에 건설하는 방안을 검토해야 할지도 모르겠다는 생각을 내비쳤다고 합니다.WSJ는 오픈AI 경영진이 현재 내년 데이터센터 확충 계획을 수정할지를 논의 중이라고 전했습니다.다른 빅테크들의 기류도 비슷합니다.AI 투자에 사활을 걸고 거액을 쏟아부어 온 주요 IT 기업들은 중간선거 이후 변화한 현실에 대응하기 위해 대책과 전략 마련을 고민 중입니다.특히 이들은 하루아침에 AIDC 건설이 외부적 요인에 의해 중단되거나, 각종 환경규제가 강화될 가능성, 인허가 심사 기간 연장 등에 대비 중입니다.여기에 새 AI 안전 규제까지 도입될 경우 사업 추진이 더 더뎌질 수 있다는 우려가 커졌습니다.저명한 테크 부문 투자자인 브래드 거스트너는 팟캐스트에 출연해 내년 미국에서 계획된 데이터센터 건설 프로젝트의 최대 35%가 차질을 빚을 위험에 처했다고 주장했습니다.메타의 AI 인프라 사업을 총괄하는 디나 파월 맥코믹도 미국 내 데이터센터 건설이 앞으로 더욱 어려워질 것으로 전망했습니다.그는 지난 4일 밤 열린 콘퍼런스에서 메타를 비롯한 테크기업들이 규제 우회를 위해 미국 이외 지역에 데이터센터를 건설하거나 기존 시설을 확장하는 방안을 더 적극적으로 검토하고 있다고 말했습니다.기존 시설 주변에서는 주민들이 일자리 창출과 세수 증가의 혜택을 경험해 상대적으로 설득이 수월하다는 것입니다.AIDC 건설에 대한 지역사회 반발이 거세자 오픈AI는 이날 전력망 확충 비용을 직접 부담하고 주민들과의 협력을 강화하는 방안을 내놨습니다.앤트로픽 역시 지방정부의 AIDC 건설 중단 조치를 주요 사업 위험으로 규정하고, 미국에 집중된 컴퓨팅 인프라의 위험 분산 차원에서 해외 데이터센터 사업을 추진 중이라고 WSJ는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)