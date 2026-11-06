[속보] '검은 금요일'…코스피, 6% 넘게 급락해 5,000선 턱걸이 마감

▲ 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 본점 스크린에 코스피 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 장 초반 8% 이상 하락해 서킷 브레이커가 발동됐다.

오늘(6일) 코스피가 6% 넘게 급락해 5,000선을 '턱걸이'하며 마감했습니다.오늘 코스피는 전 거래일 대비 324.11포인트, 6.02% 내린 5,059.69로 거래를 마쳤습니다.지수는 전장보다 120.54포인트 내린 5,263.26으로 출발한 뒤 급락해 개장 직후 8.78% 하락한 4,911.28까지 밀렸습니다.장 중 지수가 5,000선 아래로 떨어진 것은 지난 2월 6일 이후 9개월 만입니다.이에 오전 9시 3분 유가증권시장에서 1단계 서킷브레이커가 발동돼 20분간 매매가 중단됐습니다.코스닥 지수는 전장보다 34.14포인트, 5.03% 내린 644.27로 마감했습니다.지수는 23.98포인트 내린 654.43으로 출발한 뒤 낙폭을 확대해 장 초반 7.26% 급락한 629.17까지 하락했습니다.이에 코스닥 시장에서도 오전 9시 6분 매도 사이드카가 발동됐습니다.(사진=연합뉴스)