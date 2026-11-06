뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[속보] '검은 금요일'…코스피, 6% 넘게 급락해 5,000선 턱걸이 마감

민경호 기자
작성 2026.11.06 15:38 수정 2026.11.06 15:54 조회수
[속보] '검은 금요일'…코스피, 6% 넘게 급락해 5,000선 턱걸이 마감
▲ 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 본점 스크린에 코스피 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 장 초반 8% 이상 하락해 서킷 브레이커가 발동됐다.

오늘(6일) 코스피가 6% 넘게 급락해 5,000선을 '턱걸이'하며 마감했습니다.

오늘 코스피는 전 거래일 대비 324.11포인트, 6.02% 내린 5,059.69로 거래를 마쳤습니다.

지수는 전장보다 120.54포인트 내린 5,263.26으로 출발한 뒤 급락해 개장 직후 8.78% 하락한 4,911.28까지 밀렸습니다.

장 중 지수가 5,000선 아래로 떨어진 것은 지난 2월 6일 이후 9개월 만입니다.

이에 오전 9시 3분 유가증권시장에서 1단계 서킷브레이커가 발동돼 20분간 매매가 중단됐습니다.

코스닥 지수는 전장보다 34.14포인트, 5.03% 내린 644.27로 마감했습니다.

지수는 23.98포인트 내린 654.43으로 출발한 뒤 낙폭을 확대해 장 초반 7.26% 급락한 629.17까지 하락했습니다.

이에 코스닥 시장에서도 오전 9시 6분 매도 사이드카가 발동됐습니다.
 
(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지