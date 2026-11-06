[속보] 이 대통령, 신임 법무장관에 '민변 출신' 이용철 방사청장 지명

▲ 이용철 방사청장

이재명 대통령이 새 법무부 장관 후보자에 이용철 방위사업청장을 지명했습니다.임광현 대통령비서실장은 오늘(6일), 청와대에서 브리핑을 열고 신임 법무부 장관 후보자 지명 사실을 알렸습니다.임 실장은 "이용철 후보자는 민주 사회를 위한 변호사 모임 출신으로서, 인권 보호와 민주적 가치 증진에 힘써 온 변호사"라며, " 참여정부 민정수석실 민정2비서관과 법무비서관을 역임하며 반부패제도개혁을 주도한 바 있다"고 소개했습니다.그러면서, "법조인이면서도 구조개혁 등 다양한 행정 경험을 갖춘 만큼, 새로운 형사법칙 체계를 조속히 안착시키고 누구도 소외되거나 억울한 일을 겪지 않는 공정한 법무 행정을 구현할 것으로 기대한다"고 말했습니다.이용철 후보자는 전북 순창 출신으로 전주신흥고와 연세대 법학과를 졸업했습니다.사법연수원 21기로 민변과 법무법인 새길에서 변호사를 지낸 바 있습니다.법무법인 새길은 이 대통령이 2010년 성남시장 당선 전 근무했던 곳이기도 합니다.이재명 정부 초대 법무부장관을 지낸 정성호 의원이 물러난 이후, 이 대통령은 지난 8월 개각에서 김승원 의원을 후보자로 지명했습니다.그러나 김 의원은 신약 임상시험 승인 청탁 의혹 등의 논란 끝에 지난달 후보자직에서 사퇴했습니다.(사진=연합뉴스)