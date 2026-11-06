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[네트워크톡톡] 글로벌 입지 다지는 '연천 구석기 축제'…김덕현 연천군수 "'서울-연천 고속도로'·'접경지역 지원금' 적극 추진"

이혜미 기자
작성 2026.11.06 16:14 조회수
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[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 김덕현 연천군수
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● 네트워크 톡톡
김덕현 / 연천군수

Q. 군수·군민이 바라는 연천 비전은?
Q. '인구감소지역' 위기…극복 전략은?
Q. '서울-연천 고속도로 사업' 추진 계획은?
Q. '접경지역' 10개 시군 대표하는 중책 맡았는데?
Q. '2029 연천 세계 구석기 엑스포' 추진?
Q. 목표와 연천군민에게 기억되고 싶은 모습은?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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