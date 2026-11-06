[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● 李 대통령 유튜브 첫방 ~ ● '한동훈 복당론' 재점화
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"대통령 유튜브 본 사람들은 흐뭇할 것"
"대통령 유튜브, 솔직하고 장점 볼 수 있는 좋은 시도"
"'오한장' 연대는 소설…가능성 없어"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"대통령 소통 욕구 이해하나 메타인지 능력이 우선"
"대통령, 끝까지 싸워 이기겠다는 으름장"
"오세훈·장동혁·한동훈, 한자리서 구호 외칠 자리 만들어질 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 대통령도 '유튜브' 본격 참전…다음엔 라이브도?
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