[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● 대통령·정당 지지도 ~ ● '특검법 논란' 쟁점은?
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"검찰청 폐지 요인에 한동훈 막중한 책임 있어"
"한동훈, 본인 의혹부터 명확하게 설명해야"
"조작기소 특검법 주요 수사 대상은 尹 수사했던 검사들"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"국힘, 대통령·민주당 실정으로 반사이익"
"국힘, 올바른 정체성·노선 보여야 지지율 상승 가능"
"민주당, 이중잣대·자가당착에 기본이라 생각"
손석민 / SBS 논설위원
"대통령 시정연설서 양극화 언급, 긍정적 작용"
"홍익표 정무수석 사의 표명…후임에 최인호 검토 중"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 뜨거워지는 '특검법' 논란…여야 셈법은?
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