[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● '특검법' 오늘 처리…'장외투쟁'
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"국힘 지도부, 고장난 레코드판 같아"
"대통령, 시정연설서 국민 삶 바꿀 비전 밝혀"
"윤석열 정권 때 조작수사·억지수사 해 와"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"여권 성향 언론 '특검법 최대 수혜자는 대통령' 보도"
"검찰 미래위, 법무장관에게 공소취소 권고 가능"
"대통령 부정 요소 중 '본인 재판 회피' 눈에 띄어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '조작기소 특검법' 통과 초읽기…국힘 대응은?
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