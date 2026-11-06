[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 연결 : 박상현 iM증권 리서치센터 전문위원
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● 나스닥 '패닉'
"민주당 압승에 데이터센터 건설 중단 우려"
"AI 투자 붐 종료 따른 '닷컴버블' 재현 공포감"
"AI 투자 붐 종료보다 속도 조절 가능성"
"하이퍼스케일러 자본 지출 확대 불가피"
"국내 반도체 업종에 미치는 영향 제한적"
"앤트로픽 상장 추이 지켜봐야"
"민주당 AI 투자 관련 정책 기조가 변수"
"유가·금리 추가 하락 시 시장 공포감 진정…주가 반등 빌미"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[증시시황] '닷컴버블' 재현 공포? 박상현 전문위원 "앤트로픽 상장이 변수…유가·금리 추가 하락 시 반등 기대"
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