뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[증시시황] '닷컴버블' 재현 공포? 박상현 전문위원 "앤트로픽 상장이 변수…유가·금리 추가 하락 시 반등 기대"

이혜미 기자
작성 2026.11.06 15:38 수정 2026.11.06 15:50 조회수
PIP 닫기
[SBS 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 연결 : 박상현 iM증권 리서치센터 전문위원
--------------------------------------------

● 나스닥 '패닉'

"민주당 압승에 데이터센터 건설 중단 우려"
"AI 투자 붐 종료 따른 '닷컴버블' 재현 공포감"
"AI 투자 붐 종료보다 속도 조절 가능성"
"하이퍼스케일러 자본 지출 확대 불가피"
"국내 반도체 업종에 미치는 영향 제한적"
"앤트로픽 상장 추이 지켜봐야"
"민주당 AI 투자 관련 정책 기조가 변수"
"유가·금리 추가 하락 시 시장 공포감 진정…주가 반등 빌미"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이혜미 기자 사진
이혜미 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지