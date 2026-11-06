[자막뉴스] "억지부양에 반토막"…코스피 폭락에 한동훈·국힘 맹공

무소속 한동훈 의원은 오늘(6일) 코스피가 급락하며 5000선 밑으로 내려간 데 대해 "국민 노후를 담보로 투기판을 벌인 대가를 지금 보고 있다"고 정부를 겨냥해 날 선 말을 쏟아냈습니다.



한 의원은 "삼전닉스에 몰빵한 국민연금, 지금 어떤 상황인지 대통령이 직접 밝히라"고 공세 수위를 끌어 올렸습니다.



한 의원은 자신의 SNS에 '대통령은 직접 답하십시오'라는 글을 올린 뒤, 코스피 5000은 이재명 정부가 국정과제로 내건 숫자인데, "찍고 나서 지키지 못한 숫자는 이르지 못한 숫자보다 나쁘다"면서 "국민의 피눈물이 담겼기 때문"이라고 썼습니다.



간밤 미국 나스닥 지수가 5.5%, 반도체 지수가 12% 넘게 폭락한 상황도 언급했습니다.



정부가 대비하지 않았단 주장도 폈습니다.



한 의원은 "지난 3월 저는 '지금 오르는 건 반도체 사이클 덕이니 자화자찬 말고 하강기를 대비하라'"고 경고했다면서 "주가가 오를 때 덜어냈어야 할 국민연금 주식을 그대로 들고 있게 했고, 국내주식 비중을 더 늘려 삼전닉스에 몰빵했다"고 비판했습니다.



국민연금의 국내주식 투자 비중 확대를 문제 삼은 겁니다.



국민의힘도 맹공에 나섰는데 임이자 국민의힘 정책위의장은 오늘(6일) 원내대책회의에서 "억지 주가 부양과 일시적 반도체 호황에 기댄 9000피는 허상이었고 거품이었다"며 "증시는 반토막 났고 1천4백만 개미투자자와 국민들 자산이 사라지고 있다"고 목소리를 높였습니다.



코스피가 장 중에 5,000선 아래로 떨어진 건 지난 2월 6일 이후 9개월 만으로, 오늘 오후 1시 30분 기준 현재 코스피는 가까스로 5천 선을 다시 회복한 상태입니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 김기현, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)