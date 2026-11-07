[사실은] 중국 어선이 한반도 포위? 따져 보니…

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미 해군대학에서 중국의 해양 활동을 연구하는 앤드루 S. 에릭슨 교수는 어선들의 움직임이 ‘일본에 대한 저항’를 표명하거나 일본 또는 대만과의 무력 충돌 가능성에 대비한 훈련 차원에서 이뤄졌을 수 있다고 말했다. 그는 자신의 견해를 밝힌 것이며, 소속 대학이나 해군을 대표해 발언한 것은 아니라고 덧붙였다.

- 뉴욕타임스, <Thousands of Chinese Fishing Boats Quietly Form Vast Sea Barriers>, 2026년 1월 16일자.

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<참고 자료>



■ 검증 대상의 출처

· 인스타그램 유저 글 (https://www.instagram.com/p/DfQcncyEoN2/?utm_source=ig_web_copy_link&mdxt=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D&img_index=1)



■ 근거 자료

· 선박자동식별장치신호(AIS) 지도 : 마린트래픽(www.marinetraffic.com)

· SNS 지도 출처 확인 검증 : 구글 어스(https://earth.google.com)

· 자료 신빙성 전문가 자문 : 글로벌원자재데이터기업 케플러(Kpler) 우재혁 매니저, 2026년 11월 4일 자문.

· 미국 해군대학의 앤드루 에릭슨 교수 인터뷰 원문 : 뉴욕타임스 기사(https://www.nytimes.com/interactive/2026/01/16/world/asia/china-ships-fishing-militia-blockade.html?unlocked_article_code=1.E1A.HBSr.gMgPIJ6Yi7j2&smid=em-share)

· 한국 EEZ 내 중국어선 조업량 데이터 : 글로벌피싱워치(Global Fishing Watch, https://globalfishingwatch.org/platform/map/fishing-activity/default-public/report/public-eez-areas/8327?dvIn%5B0%5D%5Bcfg%5D%5Bvis%5D=true&dvIn%5B0%5D%5Bid%5D=context-layer-eez&dvIn%5B1%5D%5Bcfg%5D%5Bvis%5D=false&dvIn%5B1%5D%5Bid%5D=vms&end=2027-01-01T00%3A00%3A00.000Z&fTD=&lTD=&latitude=35.43236766&longitude=128.35121151&rC=activity&rVF=&rVG=flag&rVP=0&start=2026-01-01T00%3A00%3A00.000Z&tk%5B0%5D=userGuide&zoom=5.57681423)

· 서해와 제주 인근 해역의 최근 1주일 중국어선 조업량 : 글로벌원자재데이터기업 케플러(Kpler) 분석 자료, 2026년 11월 4일자 데이터.

최근 소셜미디어(SNS)를 중심으로"서해뿐 아니라 제주도까지 장벽을 세우는 중국"이라는 문구와 함께, 한반도 주변 바다에 배를 뜻하는 걸로 보이는 표시가 빼곡히 찍힌 지도 사진도 올라왔습니다.사진만 올린 게 아니었습니다.입니다. '좋아요'만 4천 개 가까이 달렸고, 스레드 등에도 같은 내용이 계속 퍼지고 있습니다.각 자료에 전문가 분석까지 더해지면서, 꽤 설득력이 높은 것처럼 읽혔습니다. "중국에 완전히 포위된 거다", 심지어 "전쟁이 임박한 것 아니냐"는 반응까지 나왔습니다.SBS 팩트체크 <사실은> 팀이 검증했습니다.먼저부터 추적했습니다.한반도 주변 색색의 화살표가 가득한 이미지는 누구나 인터넷에서 쉽게 확인할 수 있는 이미지였습니다.이었습니다. 전 세계 선박들이 보내는 자동식별장치(AIS) 신호를 실시간 지도에 표시해 주는 곳입니다. 즉, 지도 위 화살표들은 지금 항해 중인 배들을 뜻합니다.여기서 눈여겨볼 건 화살표의 색깔입니다. 이 색은 국적이 아니라 화물선, 유조선, 어선 등 선박의 '종류'를 구별합니다.입니다. 중국 선박뿐 아니라 한국, 일본 등 여러 나라 선박이 한데 섞여 표시되기 때문에, 이 사진 한 장만으로 중국 배를 콕 집어 포위망을 구축했다고 단정할 수는 없습니다.원래 한반도 주변 해역은 화물선과 어선의 통행량이 세계적으로도 손꼽히게 많은 곳입니다. 일상적인 선박 통행 지도를 캡처하고, 마치 중국 어선 무리가 우리 바다를 둘러싸고 있다는 설명을 덧붙인 걸로 보입니다.이 점들은 무엇을 뜻하는 걸까요.이 사진의 배경은 구글어스(Google Earth)의 한반도 위성 화면과 같았습니다. 하지만 그 위에 찍힌 점의 의미는 확인할 수 없었습니다. 이 사진을 올린 SNS 게시글에 출처가 적혀 있지 않았기 때문입니다.이 돌아왔습니다. 케플러 측은 "어떤 기준으로 선박을 분류했는지, 데이터의 원본이 어디인지 전혀 드러나 있지 않아 신뢰도를 판단하기 어려운 자료"라고 말했습니다.마지막으로 SNS 게시글에 함께 첨부된 전문가 분석을 확인했습니다.하고 있습니다.이었습니다. 그런데 사실 관계가 달랐습니다. 기사 속 중국 어선들이 모여 있던 곳은 서해가 아니라 '동중국해'였습니다. 해당 기사는 중국 어선의 움직임이 "일본이나 대만과의 충돌에 대비한 훈련"일 수 있다고 분석했을 뿐, 서해에서 한반도를 포위하고 있다는 내용은 확인할 수 없었습니다.결과적으로, SNS에서 퍼지는 위와 같은 자료들은 '중국 어선들이 서해와 제주도 근처 바다로 몰려들고 있다'는 주장의 근거가 되기 어려웠습니다.했습니다.국제 비영리 어업 감시단체 '글로벌피싱워치(Global Fishing Watch)' 데이터를 확인했습니다. 해당 웹사이트는 선박 위치 신호를 분석해 조업 선박을 국적별로 투명하게 공개하고 있습니다. 우리 배타적 경제수역(EEZ)의 중국 어선 수치도 확인할 수 있습니다.분석 결과,최근 5년 같은 기간으로 넓혀 봐도 2022년 1만 4,546척, 2023년 1만 4,820척, 2024년 1만 3,667척으로, 대체로 비슷한 수준입니다. 중국 어선이 눈에 띄게 늘었다고 볼 만한 흐름은 나타나지 않았습니다그렇다면, 혹시 위와 같은 소문이 퍼지기 시작한 최근 일주일 사이, 중국 어선이 갑자기 늘어난 건 아닐까요? 범위를 최근 한 주로 좁혀봤습니다.케플러에 관련 데이터 분석을 요청했더니,됐습니다. 케플러의 선박 위치 데이터는 지난해 12월 1일부터 제공되기 때문에, 데이터상 가장 가까운 시점인 지난해 12월 첫째 주와 비교했더니, 하루 평균 287척으로 거의 비슷했습니다.했습니다.최근 일주일만 놓고 봐도, 예년에 비해 중국 선박이 늘어났다고 볼 근거는 확인할 수 없었습니다.종합해 보면,됐습니다.특히, 선박 위치 지도 시스템에서는 배 한 척 한 척이 화살표 기호로 표시됩니다. 넓은 바다를 한 화면으로 축소해 보면 수많은 기호가 겹치면서 마치 촘촘하고 거대한 장벽이 세워진 듯한 '시각적 착시'를 일으킵니다. 지도 속 빽빽한 화살표는 평소에도 선박 통행이 많은 한반도 주변 바다의 모습을 보여줄 뿐, 군사적 목적의 해상 장벽이 세워졌다는 근거로 볼 수는 없습니다.이에합니다.