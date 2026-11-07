[사실은] 중국 어선이 한반도 포위? 따져 보니…

사진만 올린 게 아니었습니다. 미 해군대학 교수의 분석을 담은 기사도 함께 공유됐습니다. 중국 어선들의 움직임이 단순 조업이 아니라 군사 훈련일 수 있다는 내용입니다. '좋아요'만 4천 개 가까이 달렸고, 스레드 등에도 같은 내용이 계속 퍼지고 있습니다.
각 자료에 전문가 분석까지 더해지면서, 꽤 설득력이 높은 것처럼 읽혔습니다. "중국에 완전히 포위된 거다", 심지어 "전쟁이 임박한 것 아니냐"는 반응까지 나왔습니다.
중국 어선이 장벽을 세워 대한민국을 포위하고 있다는 이 주장, 과연 사실일까요? SBS 팩트체크 <사실은> 팀이 검증했습니다.
먼저 SNS에 올라온 지도 사진의 출처부터 추적했습니다.
한반도 주변 색색의 화살표가 가득한 이미지는 누구나 인터넷에서 쉽게 확인할 수 있는 이미지였습니다. '마린트래픽(Marine Traffic)' 웹페이지 화면이었습니다. 전 세계 선박들이 보내는 자동식별장치(AIS) 신호를 실시간 지도에 표시해 주는 곳입니다. 즉, 지도 위 화살표들은 지금 항해 중인 배들을 뜻합니다.
여기서 눈여겨볼 건 화살표의 색깔입니다. 이 색은 국적이 아니라 화물선, 유조선, 어선 등 선박의 '종류'를 구별합니다. 지도만 봐서는 어느 나라 배인지 전혀 알 수 없다는 뜻입니다. 중국 선박뿐 아니라 한국, 일본 등 여러 나라 선박이 한데 섞여 표시되기 때문에, 이 사진 한 장만으로 중국 배를 콕 집어 포위망을 구축했다고 단정할 수는 없습니다.
원래 한반도 주변 해역은 화물선과 어선의 통행량이 세계적으로도 손꼽히게 많은 곳입니다. 일상적인 선박 통행 지도를 캡처하고, 마치 중국 어선 무리가 우리 바다를 둘러싸고 있다는 설명을 덧붙인 걸로 보입니다.
또 다른 지도는 한반도 주변 바다를 붉은 점과 노란 점이 빼곡히 뒤덮고 있습니다. 이 점들은 무엇을 뜻하는 걸까요.
이 사진의 배경은 구글어스(Google Earth)의 한반도 위성 화면과 같았습니다. 하지만 그 위에 찍힌 점의 의미는 확인할 수 없었습니다. 이 사진을 올린 SNS 게시글에 출처가 적혀 있지 않았기 때문입니다.
SBS 팩트체크 사실은팀이 글로벌 원자재 데이터 기업 케플러(Kpler)에게 분석을 요청했더니, "점의 의미를 파악할 수 없다"는 답변이 돌아왔습니다. 케플러 측은 "어떤 기준으로 선박을 분류했는지, 데이터의 원본이 어디인지 전혀 드러나 있지 않아 신뢰도를 판단하기 어려운 자료"라고 말했습니다.
마지막으로 SNS 게시글에 함께 첨부된 전문가 분석을 확인했습니다. 게시글은 중국 어선들이 일제히 체계적인 대형을 이뤘다며, 앤드루 에릭슨 미 해군대학 교수의 말을 통해 해상 민병대가 동원됐거나 훈련했을 가능성'을 제기하고 있습니다.
원문을 찾아보니, 약 10개월 전인 지난 1월 16일 자 뉴욕타임스(NYT) 기사의 일부를 발췌한 내용이었습니다. 그런데 사실 관계가 달랐습니다. 기사 속 중국 어선들이 모여 있던 곳은 서해가 아니라 '동중국해'였습니다. 해당 기사는 중국 어선의 움직임이 "일본이나 대만과의 충돌에 대비한 훈련"일 수 있다고 분석했을 뿐, 서해에서 한반도를 포위하고 있다는 내용은 확인할 수 없었습니다.
미 해군대학에서 중국의 해양 활동을 연구하는 앤드루 S. 에릭슨 교수는 어선들의 움직임이 ‘일본에 대한 저항’를 표명하거나 일본 또는 대만과의 무력 충돌 가능성에 대비한 훈련 차원에서 이뤄졌을 수 있다고 말했다. 그는 자신의 견해를 밝힌 것이며, 소속 대학이나 해군을 대표해 발언한 것은 아니라고 덧붙였다.
- 뉴욕타임스, <Thousands of Chinese Fishing Boats Quietly Form Vast Sea Barriers>, 2026년 1월 16일자.
결과적으로, SNS에서 퍼지는 위와 같은 자료들은 '중국 어선들이 서해와 제주도 근처 바다로 몰려들고 있다'는 주장의 근거가 되기 어려웠습니다.
검증을 더 명확히 하기 위해, 실제로 우리 바다에서 조업하는 중국 어선의 수는 과거보다 늘어났는지, 데이터로 직접 확인했습니다.
국제 비영리 어업 감시단체 '글로벌피싱워치(Global Fishing Watch)' 데이터를 확인했습니다. 해당 웹사이트는 선박 위치 신호를 분석해 조업 선박을 국적별로 투명하게 공개하고 있습니다. 우리 배타적 경제수역(EEZ)의 중국 어선 수치도 확인할 수 있습니다.
분석 결과, 올해 1월부터 10월까지 우리 EEZ에서 집계된 중국 어선은 총 1만 3,995척이었습니다. 지난해 같은 기간 1만 4,358척 보다 2.5% 줄었습니다. 최근 5년 같은 기간으로 넓혀 봐도 2022년 1만 4,546척, 2023년 1만 4,820척, 2024년 1만 3,667척으로, 대체로 비슷한 수준입니다. 중국 어선이 눈에 띄게 늘었다고 볼 만한 흐름은 나타나지 않았습니다
그렇다면, 혹시 위와 같은 소문이 퍼지기 시작한 최근 일주일 사이, 중국 어선이 갑자기 늘어난 건 아닐까요? 범위를 최근 한 주로 좁혀봤습니다.
케플러에 관련 데이터 분석을 요청했더니, 최근 1주 동안, 서해를 기준으로 중국 어선은 '하루 평균' 288척으로 계산됐습니다. 케플러의 선박 위치 데이터는 지난해 12월 1일부터 제공되기 때문에, 데이터상 가장 가까운 시점인 지난해 12월 첫째 주와 비교했더니, 하루 평균 287척으로 거의 비슷했습니다. 같은 기간, 제주도는 183척에서 154척으로 되레 16% 감소했습니다.
최근 일주일만 놓고 봐도, 예년에 비해 중국 선박이 늘어났다고 볼 근거는 확인할 수 없었습니다.
종합해 보면, SNS에서 떠도는 '중국 어선 한반도 포위설'은 누구나 접근 가능한 해상 통행 지도, 그리고 한반도와 무관한 10개월 전 외신 기사를 섞어 만든 것으로 확인됐습니다.
특히, 선박 위치 지도 시스템에서는 배 한 척 한 척이 화살표 기호로 표시됩니다. 넓은 바다를 한 화면으로 축소해 보면 수많은 기호가 겹치면서 마치 촘촘하고 거대한 장벽이 세워진 듯한 '시각적 착시'를 일으킵니다. 지도 속 빽빽한 화살표는 평소에도 선박 통행이 많은 한반도 주변 바다의 모습을 보여줄 뿐, 군사적 목적의 해상 장벽이 세워졌다는 근거로 볼 수는 없습니다.
이에 SBS 팩트체크 사실은팀은 "중국 어선이 대한민국을 포위하고 있다"는 SNS 상의 주장을 '사실 아님'으로 판정합니다.
(작가 : 김효진, 인턴 : 김정원)
<참고 자료>
■ 검증 대상의 출처
· 인스타그램 유저 글 (https://www.instagram.com/p/DfQcncyEoN2/?utm_source=ig_web_copy_link&mdxt=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D&img_index=1)
■ 근거 자료
· 선박자동식별장치신호(AIS) 지도 : 마린트래픽(www.marinetraffic.com)
· SNS 지도 출처 확인 검증 : 구글 어스(https://earth.google.com)
· 자료 신빙성 전문가 자문 : 글로벌원자재데이터기업 케플러(Kpler) 우재혁 매니저, 2026년 11월 4일 자문.
· 미국 해군대학의 앤드루 에릭슨 교수 인터뷰 원문 : 뉴욕타임스 기사(https://www.nytimes.com/interactive/2026/01/16/world/asia/china-ships-fishing-militia-blockade.html?unlocked_article_code=1.E1A.HBSr.gMgPIJ6Yi7j2&smid=em-share)
· 한국 EEZ 내 중국어선 조업량 데이터 : 글로벌피싱워치(Global Fishing Watch, https://globalfishingwatch.org/platform/map/fishing-activity/default-public/report/public-eez-areas/8327?dvIn%5B0%5D%5Bcfg%5D%5Bvis%5D=true&dvIn%5B0%5D%5Bid%5D=context-layer-eez&dvIn%5B1%5D%5Bcfg%5D%5Bvis%5D=false&dvIn%5B1%5D%5Bid%5D=vms&end=2027-01-01T00%3A00%3A00.000Z&fTD=&lTD=&latitude=35.43236766&longitude=128.35121151&rC=activity&rVF=&rVG=flag&rVP=0&start=2026-01-01T00%3A00%3A00.000Z&tk%5B0%5D=userGuide&zoom=5.57681423)
· 서해와 제주 인근 해역의 최근 1주일 중국어선 조업량 : 글로벌원자재데이터기업 케플러(Kpler) 분석 자료, 2026년 11월 4일자 데이터.
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