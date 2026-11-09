"비 쏟아져 여행 망치면 돈 돌려드립니다"…'날씨 파는 회사'의 비밀 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



역발상 날씨 보장 서비스의 등장: 미국 제트블루 항공, 센서블 웨더 등은 여행 중 악천후 발생 시 별도의 취소 없이 정해진 보상금을 지급하는 '지수형 날씨 보장' 프로모션 상품을 선보였습니다.



객관적 지표 기반의 통계적 이익 구조: 실제 손해액 검증 대신 강수량·기온 등 객관적 기상 데이터에 따라 보상금을 정액 지급하는 구조로, 정밀한 기후 위험 확률 분석을 통해 수익을 내는 사업 모델입니다.



소비자 안심과 핀테크·사회안전망 확산: 여행객에게는 날씨 위험에 대한 불확실성 완화 및 경제적 보상을, 제휴 호텔에는 예약률 상승과 수수료 수익을 제공하며, 최근에는 건설 현장의 '폭염 기후 보험' 등 사회안전망으로도 확대되고 있습니다.

01. 비 오면 500달러를 돌려주는 여행 상품

02. 그런데.. 비가 왔는데도 보상은 0원?

닉 캐버너 | 센서블 웨더 창업자

아침에는 날씨 예보를 확인하고 하루가 끝나면 실제 관측 결과도 확인합니다. 대부분의 경우 환급은 실제로 하루가 시작될 때 이뤄집니다.

손해보험협회 관계자

폭염이라든지 폭우라든지 폭설 등의 특정 기후 조건이 발생했을 때 특정 조건에 따른 손해액이 어느 정도 발생을 하는지 (계산해야 합니다).

닉 캐버너 | 센서블 웨더 창업자

같은 보장을 받으려면 더 많이 내거나 같은 금액을 내고 보장 범위를 줄여야 합니다.

03. 호텔은 왜 날씨 보장 상품을 팔까?

04. 한국에서도 날씨가 보험금이 된다

건설노동자

갈수록 더운데 참고 일하는 사람들이 대부분이에요. 일을 못할 경우에는 생계에도 지장이 있으니까요.

05. 날씨까지 사고파는 시대

Deep Dive Q&A

'여행 중 비가 약속한 기준보다 많이 내리면 500달러를 준다' 미국 항공사가 실제로 선보인 여행 상품입니다. 심지어 별도의 보장료도 받지 않고 여행을 취소할 필요도 없습니다. 그런데 이상하죠. 비가 많이 오면 보상금도 많이 나갈 텐데 이런 서비스를 운영하는 회사는 대체 어떻게 돈을 벌까요? 비가 올 위험을 돈으로 바꾸는 사업, 그 계산법을 들여다봤습니다.미국 항공사 제트블루의 여행 상품 브랜드 제트블루 베이케이션스는 지난 2월 자메이카 여행 패키지에 특별한 날씨 보장 서비스를 선보였습니다. 이름은 '그레이트 웨더 개런티'. 자메이카 관광청과 날씨 보장 업체 '웨더프라미스(WeatherPromise)'가 함께 참여했습니다.지난 3월 1일부터 5월 31일까지 자메이카 항공편과 호텔을 함께 예약한 고객 가운데 정해진 조건을 충족한 여행객이 대상입니다. 여행 중 약속한 기준보다 비가 많이 내리면 예약 1건당 500달러를 지급합니다. 이 기준은 호텔 위치와 여행 날짜, 과거 날씨 기록 등에 따라 개별적으로 정해집니다.웨더프라미스는 위성과 기상, 레이더 등을 활용해 실제 날씨를 확인하고 조건이 충족되면 고객에게 지급 안내를 보냅니다. 여행객은 별도의 보장료를 내지 않습니다. 날씨에 대한 걱정을 덜어줘 여행 예약을 유도하는 프로모션인 겁니다. 다만 보장 비용을 제트블루와 제휴 업체들이 어떻게 나눠 부담하는지는 공개되지 않았습니다.미국의 '센서블 웨더(Sensible Weather)'. 호텔이나 리조트, 캠핑장을 예약할 때 날씨 보장 상품을 추가로 구매할 수 있도록 하는 회사입니다. 여행 중 계약에서 정한 악천후 조건이 충족되면 약속한 금액을 지급합니다. 여행을 취소할 필요도 없는데, 비가 왔다고 무조건 보상 받는 건 아닙니다.A 씨는 갑자기 쏟아진 폭우 때문에 야외 일정을 취소했지만 비가 내린 시간이 계약 기준보다 짧았다면 보상받지 못할 수 있습니다. 반면 B 씨는 비 내리는 동안 실내에서 시간을 보내 별다른 불편을 겪지 않았지만 계약에서 정한 강수 기준이 충족됐다면 보상받을 수 있습니다. 여행객이 얼마나 불편했느냐보다 미리 정해진 날씨 조건을 충족했느냐가 중요한 겁니다.실제 피해액을 일일이 조사하는 대신 강수량이나 기온 같은 객관적 지표에 따라 약정한 금액을 지급하는 방식, '지수형 보험'과 비슷한 원리입니다. 모든 날씨 보장 서비스가 법적으로 보험인 것은 아닙니다. 센서블 웨더는 자사 상품을 보험이 아닌 서비스로 설명하는데, 바로 이 보상 조건이 회사의 수익 구조와 연결됩니다.회사는 과거 날씨 기록과 계절별 강수 패턴을 분석합니다. 어느 지역에서, 어느 시기에, 계약에서 정한 만큼 비가 내릴 가능성이 얼마나 되는지 계산하는 겁니다. 단순히 비가 올 확률만 따져서는 안 되고, 그 날씨 때문에 실제로 얼마나 큰 경제적 손실이 발생하는지도 중요합니다.물론 여행 날씨 보장 상품은 실제 손해액과 무관하게 정해진 금액을 지급할 수 있지만, 상품을 설계하는 업체 입장에서는 특정 날씨가 발생할 가능성과 그때 지급해야 할 금액을 함께 계산해야 합니다. 같은 여행지라도 건기와 우기의 강수 위험은 다르고, 위험이 커지면 보장료가 올라가거나 보장 범위가 줄어들 수 있습니다.날씨 보장 상품을 20달러에 판매한다고 할 때 계약에서 정한 날씨 조건이 충족될 확률은 12%, 지급해야 할 보상금은 100달러라고 하겠습니다. 100건을 판매하면 보장료 수입은 2천 달러, 계약마다 보상 확률이 12%라고 가정하면 예상 지급액은 모두 합쳐 1,200달러입니다. 평균적으로 800달러가 남는 계산입니다. 이게 모두 이익은 아니고 판매 수수료와 운영비, 위험을 이전하는 비용 등이 빠져야 합니다.또 태풍이나 장기간 폭우처럼 한 지역에 악천후가 집중되면 여러 계약에서 보상금이 한꺼번에 발생할 수도 있습니다. 실제 보상 위험을 누가 부담하는지는 업체와 계약 구조에 따라 달라질 수 있습니다. 결국 이 사업은 내일 비가 올지 정확히 맞히는 사업이 아닙니다. 비가 내릴 위험을 계산하고 그 위험에 가격을 매기는 사업입니다.호텔이 날씨 보장 상품을 팔 때 얻을 수 있는 이익은 크게 두 가지입니다. 첫째는 예약 증가. 비가 와도 일정 금액을 돌려받을 수 있다면 예약 결정이 쉬워질 수 있습니다. 센서블 웨더는 자사 날씨 보장 상품을 제공한 호텔에서 예약 전환율이 평균 11% 높아지고 날씨 관련 취소는 2% 줄었다고 발표했습니다. 두 번째는 추가 판매 수익. 센서블 웨더는 날씨 보장 상품이 판매될 때마다 제휴 호텔에 10%의 수익 배분을 제공한다고 안내합니다.호텔 입장에서는 더 매력적인 조건도 있습니다. 비가 많이 오더라도 호텔이 직접 보상금을 지급하는 구조는 아니라는 겁니다. 센서블 웨더는 자사의 제휴 상품에서 보상금 지급을 책임지고 호텔과 예약 플랫폼에는 그 책임을 넘기지 않는다고 설명합니다. 호텔은 예약을 늘릴 기회를 얻고 날씨 보장 상품 판매에 따른 수익도 나눠 갖습니다.그렇다면 소비자는 손해 보는 장사일까요? 평균적으로 소비자가 내는 보장료는 기대 보상금보다 높을 수 있지만 소비자는 돈을 받을 가능성만 사는 게 아닙니다. 날씨가 나빠졌을 때 여행의 아쉬움을 일부 만회할 수 있다는 안심도 함께 구매하는 겁니다.날씨 때문에 경제적 손실을 입는 건 여행객만이 아닙니다. 폭염으로 일을 멈춰야 하는 건설 일용직 노동자도 있습니다. 하루 일한 만큼 소득을 얻는 노동자에게 작업 중단은 곧 생계 문제로 이어질 수 있습니다.2026년 제주에서는 공공 건설 현장에 일용직 노동자를 대상으로 폭염으로 작업이 중단됐을 때 소득 일부를 보전하는 기후 보험이 도입됐습니다. 공공기관이 발주한 1억 원 이상 건설 현장에 퇴직공제 가입 일용직 노동자가 대상으로 오후 1시 이전 정해진 폭염 경보가 발령되고 오후 1시 이후 현장 작업이 중단되는 등 요건을 충족하면 일을 하지 못한 시간에 따라 보험금을 지급하는 방식입니다. 시간당 1만 7210원, 하루 최대 4시간 6만 8840원까지 보상하도록 설계됐습니다. 정부도 2027년 공공 건설 노동자 1만 3천 명을 대상으로 기후 보험 시범 사업을 추진하고 있습니다.여행객의 휴가와 건설 노동자의 일당. 대상은 다르지만 날씨 위험을 객관적인 기준으로 계산해 보상한다는 원리는 같습니다.우리는 여행을 떠날 때 날씨가 좋기를 바라지만 날씨를 마음대로 바꿀 수는 없습니다. 대신 날씨가 나빠질 위험을 계산하고 그 위험에 가격을 매길 수는 있습니다. 비가 오면 돈을 주는 회사가 사업을 할 수 있는 이유도 여기에 있습니다. 비가 올지 정확히 맞히는 것이 아니라 비가 올 위험에 가격을 매기기 때문입니다. 다만 여행객이 확인해야 할 건 비가 올 확률만이 아니라 어떤 비가 와야 얼마를 돌려받을 수 있는지까지 늘어났습니다.A1. '지수형(Parametric) 보상' 원리를 적용하기 때문입니다. 손해 실사 과정을 거치는 전통적 손해보험과 달리, 위성·기상 레이더 등 객관적인 기상 관측 지표(특정 시간 동안의 강수량, 기온 등)를 사전에 계약 기준으로 설정합니다. 조건이 자동 충족되면 실시간으로 약정 금액이 지급되므로 손해 사정 프로세스 및 관련 행정 비용을 획기적으로 줄일 수 있습니다.A2. 첫째는 '예약 전환율 상승'입니다. 악천후에 따른 리스크를 줄여줌으로써 고객의 결정을 유도해 센서블 웨더 기준 평균 11%의 예약 증가와 2%의 취소율 감소 효과를 거둡니다. 둘째는 '추가 수수료 수익'으로, 날씨 보장 서비스 판매액의 약 10%를 배분받습니다. 셋째는 보상금 지급 위험이나 고객 클레임 책임을 날씨 보장 전문 업체가 전적으로 부담하므로 리스크 없이 매출을 늘릴 수 있다는 점입니다.