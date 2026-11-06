[자막뉴스] 마라톤 '과유불급' 경고…"'뇌가 익기 전'에 멈춰야"

최근 도심에서 잇따라 열리고 있는 마라톤 대회와 관련해 무리하게 달릴 경우 이른바 '열사병'이 올 수 있다는 의사의 경고가 나왔습니다.



작가이자 유명 응급의학과 남궁인 교수는 유튜브 채널 '썰닥'에 나와 숙지가 필요한 러닝 관련 지식을 전하며 이같이 밝혔습니다.



유산소 운동을 두고 남궁 교수는 먼저 "달리기는 심폐 기능, 근골격계 등 여러 장기 기능 향상에 좋은 대표적 운동"이라며 "지구상에서 오래 뛸 수 있는 건 오직 인간뿐"이라고 설명했습니다.



하지만, 경미한 사고부터 사망에 이르기까지 최근 잇따르는 마라톤 대회와 관련해선 그 위험성도 언급했습니다.



남궁 교수는 자신의 경험치에 비춰 응급실 환자가 가장 많이 생기는 사건 가운데 하나로 마라톤 대회를 꼽았습니다.



"환자가 거의 발생하지 않을 때가 없다"며 "체감상 참가자의 1% 정도는 쓰러지는 것 같다"고 전한 뒤 대회 참가자들의 '과유불급' 문제를 거론했습니다.



기록 단축을 위해 무리하다 보니 안전사고가 끊이지 않고 있다는 겁니다.



무리해서 달리다 보면 '열사병'이 오기도 하는데, "열사병은 정의상 뇌가 익는 것이고 영구적 손상이나 실제 생명을 위협하기도 한다"며 각별한 주의를 당부했습니다.



최근 발발한 마라톤 대회 사망 사고와 관련해선 목숨을 잃는 일까지 이르는 경우는 많지 않다고 언급하곤 "격렬한 운동은 어떤 운동이든 몸에 무리를 주고 그 상태에서 심장이나 혈관에 문제가 생긴 것으로 추정"이 된다며 안전을 담당하는 의사로서 "반드시 쉬거나 천천히 뛰고 물을 마시며 달려야 한다"고 당부했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)