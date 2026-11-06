박항서 감독 "선수 향한 지속적인 욕설과 비하 있었다"

▲ 박항서 감독

태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC의 박항서 감독이 경기 후 상대 팀 팬으로 보이는 관중으로부터 인종차별적인 조롱을 당한 것에 대해 "선수에 대한 욕설과 비하도 있었다"고 전했습니다.박 감독은 지난 1일 태국 파타야 농프루 스타디움에서 열린 파타야 유나이티드와의 2026-2027시즌 태국 리그2 원정경기에서 2-2로 비긴 뒤 상대 관중과 충돌했습니다.현지 매체에 따르면 파타야 팬으로 추정되는 한 남성 관중이 라커룸으로 가려는 박 감독에게 욕설을 섞어 "김치맨"이라고 반복해서 외치고, 마다가스카르 출신 미드필더 존 바지오를 향해 외모를 모욕하는 발언도 했습니다.격분한 박 감독이 해당 관중을 향해 '조용히 하라'는 의미로 손가락을 입에 대기도 했다가 조롱이 이어지자 주먹을 휘두르는 시늉을 하며 '아래로 내려와 보라'고 소리치며 강하게 대응했습니다.이에 대해 박 감독의 매니지먼트사인 DJ매니지먼트는 오늘 "박 감독과 바지오가 태국축구협회에 공식 소명서를 제출했다"라며 "박 감독은 관중이 바지오에게 지속적인 욕설과 외모 비하 발언을 이어간 것에 대해 관중에게 항의했다. 관중은 '원숭이'라는 인종차별적인 표현도 했다"고 전했습니다.그러면서 "박 감독은 선수에게 가해지는 모욕적인 언행을 직접 목격했고, 이를 중단시키려고 관중에게 항의했다는 내용을 소명서에 담았다"라며 "선수를 보호해야 하는 지도자로서의 책임을 다하고자 했다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)