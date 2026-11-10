제마 논란에 입 연 러너들…러닝 열풍 속 동행과 책임 (ft.안은태) [월간달리기]

힘차게 달리는 사람들의 러닝 이야기, 월간 달리기! 마라톤 풀코스를 세 차례 완주한 SBS 스포츠취재부 육상 담당 이정찬 기자와 러닝 유튜브 채널 〈262wave〉의 러닝 크리에이터 원형석(스톤)이 함께 진행합니다.



엘리트 기록에 근접한 마스터즈 러너들부터 자신의 한계를 넘기 위해 달리는 엘리트 선수들까지, 화제가 된 러닝씬 이야기를 나눕니다.



이번 순서는 국내 정상급 마스터즈 러너이자 러닝 크리에이터인 안은태 씨가 함께했습니다. 춘천마라톤 10km에서 펼쳐진 극적인 명승부와 JTBC 마라톤에서 개인 최고 기록 경신에 도전했던 이야기를 생생하게 전합니다.



국내 3대 메이저 마라톤을 모두 완주한 이정찬 기자의 춘천마라톤 도전기도 돌아봅니다. 출발 2km 만에 벌어진 예상 밖의 해프닝부터 32km 이후 찾아온 위기까지, 목표 기록을 달성하지 못한 아쉬움과 그 과정에서 얻은 깨달음을 나눕니다.



다른 러너들의 '서브3' 달성을 위해 페이스메이커로 나선 스톤의 특별한 경험과 함께, 서로에게 힘이 되는 동료이자 때로는 경쟁자가 되는 러너들의 관계도 들여다봅니다. 기록을 향한 욕심과 질투, 실패와 성장까지. 혼자 달리는 것 같지만 결국 함께 달리는 마라톤의 이야기를 만나보시죠.



(구성·편집·동시녹음 : 박진형, 촬영 : 박우진·황세회, 영상제공 : 262wave, 제작 : 스포츠취재부×262wave)