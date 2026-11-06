사라진 150억 원어치 엔비디아칩…트럭 도난 수사 중

▲ 엔비디아

미국 실리콘밸리에서 엔비디아의 고가 반도체가 운송 도중 사라져 경찰이 수사에 나섰습니다.현지시간 5일 실리콘밸리 지역매체 머큐리뉴스에 따르면 캘리포니아주 오클랜드 경찰은 오클랜드에서 텍사스주 포트워스로 실어 보낼 예정이었던 엔비디아 화물 도난 사건을 수사 중입니다.도난당한 화물은 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체와 하드웨어 등이 실린 적재대 6개 분량으로, 시가 1천140만 달러(약 154억 원) 상당입니다.이 화물은 지난 8월 29일 오클랜드에서 식품 운송회사의 로고가 새겨진 트럭에 실려 출발했으나, 남쪽으로 이동하던 중 연락이 두절된 뒤 자취를 감췄습니다.화물 구매자들은 9월 초가 돼서야 도난 사실을 인지하고 경찰에 신고했습니다.종적을 뒤쫓던 경찰은 이 트럭이 몇 시간씩 여러 차례 정차를 반복한 사실을 파악했으나, 샌버나디노 카운티 인근에서 추적의 실마리를 놓쳤습니다.경찰은 이번 사건이 전문 절도단의 소행일 가능성에 무게를 두고 두 달째 수사를 벌이고 있으나, 아직 체포된 피의자는 없습니다.엔비디아의 고가 화물이 범행 표적이 된 것은 이번이 처음이 아닙니다.지난해에도 750만 달러 상당의 엔비디아 화물이 도난당해 프리몬트와 유니언시티 경찰이 수사에 나선 바 있습니다.올해 9월에도 엔비디아의 로고가 박힌 대형 트레일러 두 대가 탈취당하는 사건이 발생했으나, 당시 절도범들은 실린 화물이 고가의 AI 칩이 아니라 총 4만 파운드(약 18t)의 모래라는 사실을 확인한 뒤 차량을 버려두고 달아났습니다.