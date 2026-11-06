"상처 왜 또 들추나"…6년 만에 개봉하려다 '상영 무산'

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▲ 중국 코로나19 영화 '백의역행자'

코로나19 초기 중국 후베이성 우한의 봉쇄 상황을 다룬 영화가 온라인에서 논란을 빚은 끝에 예정된 날짜에 개봉하지 못했습니다.2020년 촬영을 마친 뒤 약 6년 만에 개봉을 예고했지만, 당시의 고통스러운 기억을 다시 떠올리고 싶지 않다는 반발이 이어지면서 상영이 무산된 것으로 보입니다.6일 중국 영화 예매 플랫폼 마오옌 등에서는 오늘 개봉 예정이던 영화 '백의역행자'의 상영 일정이 삭제되는 등 예매할 수 없는 상태입니다.중국 영화 평점 사이트 더우반에서는 이 영화의 개봉 시기가 2027년으로 변경됐고, 이용자들이 평가나 댓글을 남기는 기능도 제한됐습니다.앞서 제작사는 지난달 17일 소셜미디어를 통해 '76일, 1천만 명, 삶과 죽음의 길'이라는 문구가 담긴 예고편을 공개하며 이 영화가 11월 6일 중국 전역에서 개봉한다고 발표했습니다.그러나 소셜미디어에 새로운 게시물이 올라오지 않은 데다 개봉을 앞두고도 예매가 시작되지 않아 상영이 연기될 수 있다는 관측이 나왔습니다.제작사 측은 개봉 일정 변경에 대해 별다른 설명을 내놓지 않은 것으로 전해졌습니다.홍콩 출신 추리타오 감독이 연출하고 류더화(류덕화)와 양쯔산이 주연한 이 영화는 코로나19가 확산하기 시작한 2020년 초 우한을 배경으로 의료진과 환자, 시민들이 감염병 위기 속에서 서로 돕는 이야기를 담았습니다.2020년 12월 촬영을 마쳤지만 6년 가까이 개봉하지 못하다가 지난달 상영 일정이 확정됐습니다.그러나 개봉 소식이 알려지자 중국 온라인에서는 코로나19 당시의 고통스러운 기억을 다시 떠올리고 싶지 않다는 반응과 함께 영화 제작 취지를 비판하는 목소리가 이어졌습니다.일부 네티즌은 "상처가 아물어 딱지가 앉았는데 왜 다시 들추느냐", "우한 사람들은 보고 싶어 하지 않는다"는 등의 반응을 보였습니다.(사진=바이두 캡처, 연합뉴스)