당국 "증권사의 신용융자 담보 비율 140% 유지 의무 석 달 면제"

▲ 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽부터), 이억원 금융위원장, 이찬진 금감원장, 권민수 한국은행 부총재가 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 긴급 시장점검회의에 입장하고 있다.

미국 중간선거 이후 AI 데이터센터 규제 우려가 커지면서 증시가 급락하자 관계 당국은 140%인 증권사의 신용융자 담보 비율 유지 의무를 3개월간 면제하기로 했습니다.주가가 급격하게 하락하면서 반대매매가 과도하게 늘어나 변동성을 증폭하는 상황을 방지하기 위해 9일부터 이런 면제 조치를 시행합니다.이형일 부총리 겸 재정경제부 장관, 이억원 금융위원회 위원장, 이찬진 금융감독원장, 권민수 한국은행 부총재는 오늘 정부서울청사에서 연 관계기관 합동 시장상황점검회의에서 이같이 뜻을 모았다고 재경부가 전했습니다.관계 당국은 과도한 불안 심리와 수급 쏠림 현상 등을 예의주시하면서, 변동성이 더 커지면 시장 안정을 위한 추가 조치를 준비하기로 했습니다.기업가치 제고와 자본시장 신뢰 제고 등 국내 자본시장의 체질을 근본적으로 개선하기 위한 정책적 노력도 지속하기로 했습니다.회의 참석자들은 중간선거 이후 이어진 주가 하락에는 AI 데이터센터 규제 우려 등 AI 산업을 둘러싼 정책 불확실성과 글로벌 투자심리 위축 등이 복합적으로 작용하고 있으며 이런 대외요인에 국내 증시가 과도하게 반응하는 측면이 있다는 데에 인식을 같이했다고 재경부는 전했습니다.이들은 글로벌 주식시장의 변동성이 확대되고 있는 상황을 엄중하게 인식하고 반도체 산업과 주요국 정책 동향, 국내외 증시 및 자금흐름 등을 실시간으로 점검하면서 시장 불안이 확대되지 않도록 적극적으로 대응하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)