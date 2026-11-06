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[날씨] 낮 기온 9도…토요일 올가을 '첫 영하권'

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작성 2026.11.06 12:42 조회수
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밤사이 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 날이 춥습니다.

오늘(6일) 아침 서울의 기온 5.5도로 어제 아침보다 6도가량이나 기온이 낮았습니다.

낮 기온은 9도로 한 자릿수에서 머물며 쌀쌀할 텐데요.

입동인 내일은 서울의 아침 기온이 영하 1도까지 뚝 떨어지면서 올가을 들어 첫 영하권의 추위가 찾아오겠습니다.

당분간은 평년 기온을 밑도는 추위가 계속되겠습니다.

추위에 옷차림 단단히 해주셔야겠습니다.

일부 수도권과 강원, 충북 남부와 영남, 그리고 전남 지역을 중심으로는 오후 9시부터 한파 특보가 내려지겠습니다.

오늘 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.

대전의 낮 최고 기온 13도 예상되고요.

남부 지방은 광주와 부산의 낮 기온 16도로 비교적 선선하겠습니다.

오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.

강풍특보가 내려져 있는 강원 산지와 전남 해안가를 중심으로는 순간적으로 초속 20m 이상의 강풍이 불어들 때 있겠고요.

그 밖의 전국에서도 바람이 강할 때 있겠습니다.

일부 강원 지역을 중심으로는 건조주의보가 내려진 곳들이 있습니다.

화재 사고 나지 않도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.

전 해상을 중심으로는 풍랑특보가 내려져 있습니다.

항해나 조업하시는 선박들 각별한 주의가 필요하겠습니다.

일요일에는 중부 지방을 중심으로 비 예보가 나와 있고요.

강원 산지에는 눈이 내려 쌓이겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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