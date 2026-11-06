배우 도상우, 모델 박지혜와 내년 2월 결혼…로맨틱 프러포즈 공개

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배우 도상우(39)와 모델 박지혜(37)가 백년가약을 맺는다.6일 도상우의 소속사 제이와이드컴퍼니는 "도상우가 평생을 함께할 소중한 인연을 만나 오는 2027년 2월 백년가약을 맺는다"라며 "결혼식은 예비 신부와 양가 가족들을 배려해 비공개로 진행된다. 인생의 새로운 출발을 앞둔 두 사람에게 따뜻한 축하와 격려를 부탁드린다"고 밝혔다.결혼 발표 직후 도상우는 자신의 SNS를 통해 직접 소감을 전했다.도상우는 "몇 년 전부터 마음속으로만 그려왔던 나의 프러포즈! 가족사진을 찍으며 그 순간을 선물하고 싶다는 상상만 했는데 그 장면이 이렇게 현실이 됐다"며 "소소한 일상을 공유하며 저희 결혼합니다!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 도상우와 박지혜가 반려견, 반려묘와 함께 가족사진을 촬영하던 중, 도상우가 깜짝 반지를 건네며 프러포즈를 하고 박지혜가 환한 미소로 화답하는 낭만적인 순간이 담겨 시선을 사로잡았다.2008년 모델로 데뷔한 도상우는 2011년 tvN '꽃미남 라면가게'를 통해 배우로 전향한 후 드라마 '내 딸, 금사월', '간택-여인들의 전쟁', '편의점 샛별이', '환혼: 빛과 그림자', '은수 좋은 날' 등 다양한 작품에서 인상 깊은 연기를 선보였다.예비 신부 박지혜는 2013 S/S 뉴욕 패션위크 알렉산더 왕 쇼의 독점 모델로 데뷔해 글로벌 무대에서 맹활약해 온 모델이다.[사진=도상우 인스타그램]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)