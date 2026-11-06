뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

부산경찰, 스토킹·가정폭력 등 관계성 범죄 2,726건 점검

김수윤 기자
작성 2026.11.06 11:19 조회수
부산경찰, 스토킹·가정폭력 등 관계성 범죄 2,726건 점검
▲ 부산경찰청

부산경찰청은 최근 보름간 스토킹과 가정폭력 등 관계성 범죄 관련 사건 2,726건을 전수 점검했다고 밝혔습니다.

전수 점검 대상에는 수사 중인 사건 1,050건, 고위험 모니터링 대상자, 현장에서 종결된 스토킹 신고, 안전조치 진행 사안 등이 포함됐습니다.

경찰은 수사 중인 사건 중에서 263건(25.0%)을 고위험으로 분류해 구속영장 신청 등 조치를 했습니다.

그 결과 구속 5건, 전자장치 10건, 유치 8건 등의 결정이 나왔습니다.

최근 3년간 사건이 2회 이상 접수됐거나 보호조치 결정 이력이 있는 '모니터링 A등급' 대상 1천328건도 점검했습니다.

경찰은 이 가운데 추가 위험성이 확인된 15건에 대해 입건 전 조사(내사)에 착수하고, 10건에는 안전조치를 추가했습니다.

현장에서 종결된 스토킹 신고 317건을 다시 살펴본 뒤에도 15건에 대해 입건 전 조사를 진행하고 있습니다.

주요 사례를 보면, 부산진경찰서는 스토킹으로 긴급 응급조치 기간임에도 전 연인을 찾아가 협박한 가해자를 추적·검거한 뒤 수사 중인 사건을 병합해 구속했습니다.

사하경찰서는 아내의 외도를 의심한 남편의 특수상해 사건에 이전의 특수협박 혐의도 추가로 적용해 구속했습니다.

부산경찰청은 이번 하반기 전수 점검 성과로 전국 우수 시도경찰청에, 부산진경찰서와 사하경찰서는 전국 최우수 경찰관서에 각각 선정됐습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
김수윤 기자 사진
김수윤 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지