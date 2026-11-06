추미애, 민생예산 복원 요구에 전두환 일화 인용…대안 촉구

▲ 본회의 발언하는 추미애 지사

추미애 경기도지사가 민생예산 복원 요구에 전두환 전 대통령의 '달빛정책' 일화를 인용하며 비판에 그치지 말고 재정난을 풀 대안을 제시해 달라고 요구했습니다.추 지사는 어제(5일) 도의회에서 진행된 제395회 정례회 제3차 본회의 대집행부 질문에 답변자로 나서 내년도 본예산과 관련한 민생예산 복원 요구에 이같이 밝혔습니다.추 지사는 "민생이 절박함에 안쓰럽고 눈에 밟힘에도 (예산으로) 담을 수 없는 현실이 무척 고통스럽다"며 "민생을 복원하려면 묘책을 갖다 달라"고 했습니다.이 과정에서 전두환 전 대통령의 일화를 인용하기도 했습니다.추 지사는 "존경하지 않는 분이라 되도록 인용하지 않으려고 했다"고 전제한 뒤 "햇볕정책을 펼친 김대중 전 대통령을 같은 진영에서 비난하자 전 전 대통령이 이들을 나무라면서 '비판만 하지 말고 달빛정책이라도 갖고 오시오'라고 했다고 한다"고 말했습니다.자신이 예산을 무차별 삭감한다는 국민의힘 측 비판에도 맞섰습니다.전날 방성환 도의회 국민의힘 대표의원이 '예산 난도질'이라는 용어를 쓰며 자신을 공격한 데 대해 "예산을 난도질, 칼질, 깎았다고 하는데 그게 아니고 저에게는 칼 살 돈도, 도마를 살 돈도 주어지지 않은 게 현실"이라며 "그런데도 예산 복원을 하지 않아서 제가 도민을 기만한다는 것은 정치적 난타에 불과하다"고 맞받았습니다.지방채 발행·기금 활용 계획을 두고 국민의힘 도의원이 이날 "남이 하면 눈속임, 내가 하면 재정 혁신인가"라고 지적한 데 대해서도 "비난만 하지 말고 지방채도 안된다, 기금도 안된다 하려면 묘책을 가져다 달라"며 맞섰습니다.소방 재정 개선의 필요성을 강조하며 '정치적 화형'이라는 표현을 한 데 대한 일부의 문제 제기에도 적극적으로 해명했습니다.추 지사는 "제가 화형을 당하더라도 소방 인건비는 국가 부담으로 해달라고 한 것은 제가 정치적으로 튀려고 한 게 아니고 세입에 대한 절규이고 고민"이라며 "소방 인건비가 2027년도에 1조 2천억 원이 넘는데 이걸 국가가 부담한다면 그 돈을 민생 바구니에 담아 한꺼번에 해결할 수 있다"고 목소리를 높였습니다.이어 "제가 별명이 '추다르크'(추미애+잔다르크)이다 보니 말 화형을 좋아하나 보다고 하는데 그게 아닐뿐더러 제가 왜 이미지에 좋지도 않은 말을 자꾸 입에 올리겠나"라며 "이 문제 해결에 한 목소리를 내달라는 호소"라고 강조했습니다.한편, 경기도는 지난달 마련한 내년도 본예산 조정안을 토대로 최종 예산안을 편성하기에 앞서 도의회와 협의를 진행 중입니다.도의회는 경기도가 오는 11일 예산안을 제출하면 다음 달 17일까지 이어지는 이번 정례회에서 이를 심의·의결할 예정입니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)