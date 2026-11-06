"앞으로의 10년도 함께하길"…임영웅, '아임 히어로 더 스타디움 2' 메인 예고편 공개

가수 임영웅이 영웅시대와 함께 만든 스타디움 공연의 벅찬 감동을 다시 한번 극장에 전한다.



6일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 영화 '임영웅│아임 히어로 더 스타디움 2' 메인 예고편이 전격 공개됐다.



공개된 메인 예고편은 데뷔 10주년을 맞은 임영웅과 그를 부르는 수많은 팬들의 함성으로 시작된다. 수만 명의 함성과 독보적인 보컬, 밴드 라이브의 생동감, 화려한 안무팀 퍼포먼스까지 스타디움을 가득 채운 뜨거운 열기가 고스란히 담겼다.



특히 환상적인 불꽃놀이와 드론쇼, 스타디움을 물들인 하늘빛 응원봉 물결과 함께 "앞으로의 10년도 여러분들과 꼭 함께하고 싶습니다"라는 임영웅의 고백이 얹어져 짙은 여운을 더한다.



이번 영화는 누적 관객 100만 명을 달성한 기념비적 순간과 함께, 임영웅과 영웅시대가 걸어온 10년의 서사를 돌아보는 특별한 축제로 꾸려졌다.



또한 이번 공연실황 영화는 임영웅의 영화 중 최초로 '4면 SCREENX'관 상영을 확정했다. 정면 스크린을 넘어 좌우 벽면과 천장까지 영상이 확장되어 관객들에게 마치 콘서트 현장 한가운데에 있는 듯한 색다른 시각적 경험을 선사할 예정이다.



영화 '임영웅│아임 히어로 더 스타디움 2'는 오는 18일부터 전국 CGV를 통해 개봉하며, 9일 오전 10시부터 극장별 티켓 예매가 순차적으로 열린다.



[사진제공=물고기뮤직]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)