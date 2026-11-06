"선크림도 직접 발라줘"…'비서진' 이서진X하지원, 싱가포르서 묘한 핑크빛 기류

배우 이서진과 하지원이 싱가포르에서 남다른 핑크빛 케미를 선사한다.



6일 밤 11시 10분 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에서는 지난주에 이어 하지원의 싱가포르 출장 두 번째 이야기가 전격 공개된다.



앞서 '비서진'은 지난달 30일 방송분이 드라마 '다모' 이후 23년 만에 재회한 이서진과 하지원의 케미에 힘입어 분당 최고 시청률 4.9%로 자체 최고 시청률을 경신했다. 또한 한국기업평판연구소가 지난 3일 발표한 11월 예능 브랜드평판 조사에서도 2위에 오르며 뜨거운 반응을 입증, 프로그램 사상 최초로 단일 게스트 2주 연속 편성을 확정했다.



이날 방송에서 이서진은 뜨거운 햇볕 아래 하지원의 몸에 직접 선크림을 발라주는 등 다정한 면모를 드러내며 또 한 번 묘한 기류를 형성한다. 이어 강남의 유튜브 콘텐츠 게스트로 나선 하지원이 "강남의 장난으로부터 지켜달라"고 요청하자, 이서진은 "걱정하지 마, 내 전문이야"라며 든든한 보디가드로 변신한다.



특히 이서진은 뉴욕대 경영학과 출신다운 브레인 감각을 발휘해 밥값 내기에서 하지원을 지키는가 하면, 싱가포르 명물 '자이언트 스윙' 도전 당시 고소공포증이 있는 하지원의 곁을 공중에서도 밀착 지키며 '지원 바라기' 면모를 폭발시킨다.



이서진의 든든한 보디가드 활약과 다정한 수발이 담긴 '비서진'은 6일 금요일 밤 11시 10분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)