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'닥터X' 김지원, 동료 의사들에게 "부탁드립니다" 숙인 사연은…전대미문 체외 수술 도전

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작성 2026.11.06 10:55 조회수
'닥터X' 김지원, 동료 의사들에게 "부탁드립니다" 숙인 사연은…전대미문 체외 수술 도전
'닥터X' 김지원이 8세 소아암 환자를 위해 전례 없는 수술법을 감행한다.

4주 연속 시청률 1위 자리를 굳건히 지키며 안방극장을 사로잡고 있는 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 측은 6일 9화 방송을 앞두고, 세상에 없던 수술 집도를 선언하는 계수정(김지원 분)의 스틸을 공개했다.

공개된 스틸 속 계수정은 단호하고 흔들림 없는 눈빛으로 컨퍼런스룸의 의사들을 바라보고 있다. 계수정은 살릴 방법이 없는 8세 소아암 환자 이현아(이채유 분)를 위해 장기 6개를 모두 체외로 꺼내 종양을 절제한 뒤 재이식하는 전대미문의 체외 수술법을 시행하겠다고 밝혀 모두를 충격에 빠뜨린다.

그러나 병원장 부승권(손현주 분)이 위험성과 절차적 명분을 내세워 강력히 제동을 걸면서 두 사람의 신념은 정면으로 충돌한다. 환자를 살리기 위해 불가능에 뛰어드는 계수정과 검증되지 않은 위험으로부터 병원과 환자를 지키려는 부승권의 대립이 최고조에 달할 예정이다.

특히 초현실적인 술기와 경이로운 스피드로 단 한 번도 실패를 허용한 적 없던 계수정이 혼자만의 힘으로 완수할 수 없는 수술 앞에서 구서대병원 의사들을 향해 "부탁드립니다"라며 깊게 허리를 숙이는 모습이 예고돼 궁금증을 고조시킨다. 계수정이 모두의 반대를 뚫고 기적을 만들어낼 수 있을지 기대가 모인다.

'닥터X' 9화는 바로 오늘, 6일 금요일 밤 9시 50분에 방송된다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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