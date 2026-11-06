'닥터X' 김지원, 동료 의사들에게 "부탁드립니다" 숙인 사연은…전대미문 체외 수술 도전

'닥터X' 김지원이 8세 소아암 환자를 위해 전례 없는 수술법을 감행한다.



4주 연속 시청률 1위 자리를 굳건히 지키며 안방극장을 사로잡고 있는 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 측은 6일 9화 방송을 앞두고, 세상에 없던 수술 집도를 선언하는 계수정(김지원 분)의 스틸을 공개했다.



공개된 스틸 속 계수정은 단호하고 흔들림 없는 눈빛으로 컨퍼런스룸의 의사들을 바라보고 있다. 계수정은 살릴 방법이 없는 8세 소아암 환자 이현아(이채유 분)를 위해 장기 6개를 모두 체외로 꺼내 종양을 절제한 뒤 재이식하는 전대미문의 체외 수술법을 시행하겠다고 밝혀 모두를 충격에 빠뜨린다.



그러나 병원장 부승권(손현주 분)이 위험성과 절차적 명분을 내세워 강력히 제동을 걸면서 두 사람의 신념은 정면으로 충돌한다. 환자를 살리기 위해 불가능에 뛰어드는 계수정과 검증되지 않은 위험으로부터 병원과 환자를 지키려는 부승권의 대립이 최고조에 달할 예정이다.



특히 초현실적인 술기와 경이로운 스피드로 단 한 번도 실패를 허용한 적 없던 계수정이 혼자만의 힘으로 완수할 수 없는 수술 앞에서 구서대병원 의사들을 향해 "부탁드립니다"라며 깊게 허리를 숙이는 모습이 예고돼 궁금증을 고조시킨다. 계수정이 모두의 반대를 뚫고 기적을 만들어낼 수 있을지 기대가 모인다.



'닥터X' 9화는 바로 오늘, 6일 금요일 밤 9시 50분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)