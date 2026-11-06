"아빠에게 배운 CPR로"…소방관 아버지 살린 아들

▲ 이종욱(오른쪽) 서장과 아들 이강현씨

전북 익산에서 달리기를 하던 중 심정지로 쓰러진 소방관이 아들의 신속한 심폐소생술 덕분에 무사히 회복했습니다.전북특별자치도소방본부에 따르면 지난달 11일 익산시 모현공원에서 아들 이강현 씨와 함께 달리기를 하던 이종욱 김제소방서장이 갑자기 쓰러졌습니다.이 서장이 쓰러져 심정지 상태에 빠진 것을 목격한 이씨는 즉시 119에 신고한 뒤 평소 아버지에게 배웠던 심폐소생술을 떠올려 곧바로 가슴압박을 진행했습니다.아들 이씨는 119구급대가 도착하기 전까지 약 5분간 심폐소생술을 이어갔고, 구급대가 현장에 도착했을 때는 이 서장의 맥박이 어느 정도 돌아온 상태였습니다.그러나 7분 뒤 이 서장에게 또다시 심정지가 발생했습니다.이에 구급대원들은 즉시 심장 제세동 등 전문응급처치를 진행해 그의 심장 박동을 회복시켰습니다.이후 원광대학교병원으로 이송돼 수술을 받은 이 서장은 무사히 회복해 3주 만인 이달 2일 업무에 복귀했습니다.소방 당국은 가족의 신속한 심폐소생술과 구급대원의 전문소생술, 원광대병원 의료진의 신속하고 전문적인 치료가 이어지며 소중한 생명을 구했다고 평가했습니다.이 서장은 평생 소방관으로 근무하며 많은 생명을 구해 왔지만, 정작 제 생명을 아들이 지켜줄 줄은 몰랐다며 침착하게 대처한 아들과 최선을 다해 준 구급대원들에게 진심으로 감사하다고 밝혔습니다.진형민 전북소방본부장은 "아버지가 아들에게 가르친 심폐소생술이 다시 아버지의 생명을 지킨 뜻깊은 사례"라며 "더 많은 도민이 심폐소생술을 배우고 실천할 수 있도록 교육을 강화하겠다"고 강조했습니다.(사진=전북소방 제공, 연합뉴스)